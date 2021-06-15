На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу

Об этом в Фейсбуке сообщил местный житель фотограф Олег Марчук.

«Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать. Его прибило на мель штормом и волны не давали ему отойти в глубь и обессилили», - написал Марчук.

По его словам, люди на руках поддерживали дельфина, ожидая прибытия катера водной полиции.

Он прибыл чуть более чем через час. Животное погрузили на плавсредство и повезли в сторону Очакова, к морю.

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