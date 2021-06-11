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Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни

11.06.2021 / 07:33
В Мелитополе из-за сильных ливней подтопило частные дома, на ликвидацию последствий непогоды привлекали сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

"10 июня в 00:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о подтоплении, произошедшем на ул. Костенко. Прибыв на место, спасатели установили, что на частное подворье постоянно прибывает вода, поэтому откачка воды невозможна. Бойцы ГСЧС с помощью автомобиля САРМ-Л перевезли жителей дома к родственникам", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, за прошлые сутки в Мелитополе спасатели 6 раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды.

В Мелитополе спасатели ликвидировали последствия непогоды / Фото: ДСНС Украины в Запорожской области
Первое сообщение поступило 9 июня в 17:36 о том, что на ул. Донцовой микроавтобус застрял в воде и дальше продолжать самостоятельно движение не смог. Бойцы ГСЧС с помощью троса вытащили авто из воды. Позднее поступило сообщение о том, что дождевой водой подтопило подвальное помещение гинекологии.

В течение еще трех часов из-за большого количества осадков произошло подтопление трех частных домов. Бойцы ГСЧС с помощью мотопомп откачали воду.

От ГУ ГСЧС привлекалось 6 единиц техники и 16 человек личного состава.

По прогнозам запорожского гидрометцентра, днём 10 июня в городе Запорожье и на территории Запорожской области ожидаются грозы, местами град, шквал 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Источник

Мелитополь, ливни
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