Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине

Сократилось количество жуков-оленей в последние годы из-за вырубки лесов.

Рога и панцирь могут напугать, но эти жуки-гиганты не кусаются. Длиной они - до 8 сантиметров.

Взрослые жуки-олени всю жизнь проводят преимущественно на лиственных деревьях, любимые из них - дубы. Питаются они древесиной и древесным соком, который высасывают с помощью нижней губы, напоминающей пинцет. Жуки-олени общаются между собой - они по-особому стрекочут.

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