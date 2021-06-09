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Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине

10.06.2021 / 06:43
Жуки-олени - самые крупные среди живущих в Украине, они занесены в Красную книгу.

Сократилось количество жуков-оленей в последние годы из-за вырубки лесов.

Рога и панцирь могут напугать, но эти жуки-гиганты не кусаются. Длиной они - до 8 сантиметров.

Взрослые жуки-олени всю жизнь проводят преимущественно на лиственных деревьях, любимые из них - дубы. Питаются они древесиной и древесным соком, который высасывают с помощью нижней губы, напоминающей пинцет. Жуки-олени общаются между собой - они по-особому стрекочут.

Источник

жук, Краснокнижные жуки-олени
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