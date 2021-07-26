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В Северной Ирландии в парке развлечений упал аттракцион, есть пострадавшие

26.07.2021 / 08:20
В парке развлечений Planet Fun в Северной Ирландии аттракцион упал на людей, в результате чего шесть посетителей парка получили телесные повреждения.

Об этом пишет издание The Sun.

Отмечается, что около 18:00 в субботу, 24 июля, на одном из аттракционов парка произошел сбой. Механизм вылетел за пределы периметра и упал на людей.

На место происшествия немедленно прибыли медики, а также спасатели и оказали помощь пострадавшим. Среди травмированных было трое детей.

"Все качели держались на веревках и мгновенно все начали падать. Это было ужасно", - отметил один из свидетелей происшествия.

В компании Planet Fun, эксплуатировавшей аттракцион, отметили, что инцидент будет расследовать специальная комиссия.

Источник

аттракцион, Ирландия
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