Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«В 19-ю годовщину авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме «Скнилов», родные и близкие, друзья и знакомые, все неравнодушные львовяне вместе с представителями власти почтили память погибших общей молитвой и возложением цветов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии возле аэропорта, отслужили Божественную Литургию и Парастас по погибшим. После все отправились к «Сегменту памяти» на аэродроме, где возложили цветы.

От громады города к мероприятию присоединился директор департамента «Администрация городского головы» Львовского горсовета Евгений Бойко и секретарь совета Маркиян Лопачак.

Традиционно семьям погибших в авиакатастрофе выплатили материальную помощь - по 2 тыс. грн получили 56 человек (общая сумма выплат составляет 112 тыс. грн). Также в этом году введены льготы 50% на все жилищно-коммунальные услуги на каждого человека (на всех 56 человек). В то же время, с начала этого года ввели нетрудоспособным членам семей доплату к пенсии - 29 лицам до двух прожиточных минимумов.

Скниловская трагедия - авиакатастрофа, которая произошла во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме «Скнилов» во Львове 27 июля 2002 года. В результате падения истребителя Су-27УБ на толпу зрителей погибли 77 человек (среди них - 28 детей) и пострадали около 250 человек. По количеству погибших это событие считается наибольшей катастрофой в истории авиационных праздников.

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