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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком - 12 пострадавших

29.07.2021 / 10:31
В центральной части Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей, и грузовика.

Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что в селе Неджев Второй, уезд Кутовский Лодзского воеводства, автобус, в котором находилось 44 ребенка, возвращавшихся из лагеря, столкнулся с грузовиком.

По пока не выясненным причинам водитель автобуса въехал в заднюю часть полуприцепа тягача.

Пострадали 12 человек. Травмы у пострадавших не являются серьезными.

Детей в возрасте от 12 до 16 лет постепенно осматривали врачи скорой помощи и при необходимости доставляли в больницы. Водитель автобуса также получил легкие телесные повреждения.

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Польша, ДТП
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