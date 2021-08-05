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В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости

05.08.2021 / 09:37
Военнослужащие Национальной гвардии Украины начали подготовку к параду войск на взлетной полосе государственного предприятия «Антонов».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

«3 августа состоялась первая репетиция парадных расчетов к параду войск по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины. На взлетную полосу ГП «Антонов» съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур», - говорится в сообщении.

Так, пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу 4 «коробки»: военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона «Почетный Караул», кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии.

«Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом, которым они с легкостью уже овладели. Основным отличием стало то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см», - говорится в сообщении.

24 августа в параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины примут участие 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять ГПСУ. Все собаки специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе. Подготовка парадного расчета проходит на базе Кинологического учебного центра ГПСУ в Великих Мостах на Львовщине.

Источник

парад, День независимости
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