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В Познани столкнулись трамваи, десятки пострадавших

06.08.2021 / 10:06
В польском городе Познань в результате столкновения двух трамваев пострадал 31 человек.

Об этом сообщает Garda.com.

Инцидент произошел у кольцевой развязки Староленка 5 августа около 11:45 по местному времени.

 

В результате инцидента движение трамвайных линий 1, 7, 9, 11, 12, 13 и 17 было прервано. Детали инцидента выясняются.

Источник

ДТП, трамваи, Познань
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