В Познани столкнулись трамваи, десятки пострадавших

Об этом сообщает Garda.com.

Инцидент произошел у кольцевой развязки Староленка 5 августа около 11:45 по местному времени.

В результате инцидента движение трамвайных линий 1, 7, 9, 11, 12, 13 и 17 было прервано. Детали инцидента выясняются.

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