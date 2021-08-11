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В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом

11.08.2021 / 08:50
Вокруг станции "Академик Вернадский" намело сугробы почти в 2 метра, чистить снег пришлось всю ночь.

Об этом сообщает 10 августа Национальный антарктический научный центр.

Погода испортилась прошлой ночью: разыгралась метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра - 33,2 м/с.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!", - рассказал повар Артем Игнатенкo.

Участники экспедиции целую ночь разгребали сугробы рядом со станцией. Пришлось установить аварийное освещение и подготовить к запуску запасной дизель-генератор.

Сейчас высота снежного покрова рядом со станцией - 196 см. Температура -12 С°, но из-за очень высокой влажности ощущается почти как -38 С°.

В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом 01

В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом 02

В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом 03

Источник

 

снег, Антарктида, Академик Вернадский
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