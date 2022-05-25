В Днепре при храме УПЦ кормят военных и беженцев

В Днепре при Владимирском храме Украинской Православной Церкви с первых дней войны действует Центр благотворительной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, под руководством настоятеля храма протоиерея Георгия Вольховского прихожане готовят горячие обеды для служащих ВСУ, представителей теробороны, переселенцев и нуждающихся.

«Ежедневно мы готовим до 150 горячих обедов. Работы, конечно, много. И мы очень ценим помощь всех, кто находит время и силы потрудиться ради своих ближних», – рассказала матушка Наталия Вольховская. Она добавила, что взрослым помогают ученики воскресной школы прихода, которые еще и рассказывают о начинании храма в социальных сетях.

Финансирует деятельность не только община храма, но и бизнесмены и просто неравнодушные люди. Центру жертвуют продукты, домашнюю консервацию, топливные карточки, предметы первой необходимости. Пожертвовали также морозильную камеру, что позволяет делать запасы продуктов.

Кроме обедов, община Владимирского храма опекает беженцев, оказавшихся в трудном положении, – семьи с младенцами, онкобольными, парализованными, либо потерявших имущество в зоне боевых действий. Им помогают с расселением, обеспечивают одеждой, лекарствами, средствами гигиены, постельным бельем. Тем, кто живет далеко от храма, все необходимое доставляют на дом.