На Днепропетровщине и Волыни священники УПЦ отпели украинских воинов

В Днепропетровской и Волынской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, священники Павлоградского благочиния Днепропетровской епархии простились с погибшим военнослужащим Евгением Белоусовым.
Отпевание 31-летнего военнослужащего совершили в кафедральном соборе честь Спаса Нерукотворного Образа города Павлограда.
Чин возглавил настоятель храма протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства.
«Вечная память новопреставленному воину Евгению!», – призвали в епархии.
На Волыни в храме села Цуман проводили в последний путь сына священнослужителя.
На фронте погиб сын священника Волынской епархии, настоятеля Троицкого храма села Олыка протоирея Николая Яковлюка. «Молимся за упокой души почившего и здоровье и выдержку горем убитых родителей», – написал священник Михаил Кулакевич.