На Днепропетровщине и Волыни священники УПЦ отпели украинских воинов

В Днепропетровской и Волынской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, священники Павлоградского благочиния Днепропетровской епархии простились с погибшим военнослужащим Евгением Белоусовым.

Отпевание 31-летнего военнослужащего совершили в кафедральном соборе честь Спаса Нерукотворного Образа города Павлограда.

Чин возглавил настоятель храма протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства.

«Вечная память новопреставленному воину Евгению!», – призвали в епархии.

На Волыни в храме села Цуман проводили в последний путь сына священнослужителя.

На фронте погиб сын священника Волынской епархии, настоятеля Троицкого храма села Олыка протоирея Николая Яковлюка. «Молимся за упокой души почившего и здоровье и выдержку горем убитых родителей», – написал священник Михаил Кулакевич.