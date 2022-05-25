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На Днепропетровщине и Волыни священники УПЦ отпели украинских воинов

25.05.2022 / 17:30
На Днепропетровщине и Волыни священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники выразили соболезнование родным и близким

В Днепропетровской и Волынской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, священники Павлоградского благочиния Днепропетровской епархии простились с погибшим военнослужащим Евгением Белоусовым.

Отпевание 31-летнего военнослужащего совершили в кафедральном соборе честь Спаса Нерукотворного Образа города Павлограда.

Чин возглавил настоятель храма протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства.

«Вечная память новопреставленному воину Евгению!», – призвали в епархии.

На Волыни в храме села Цуман проводили в последний путь сына священнослужителя.

На фронте погиб сын священника Волынской епархии, настоятеля Троицкого храма села Олыка протоирея Николая Яковлюка. «Молимся за упокой души почившего и здоровье и выдержку горем убитых родителей», – написал священник Михаил Кулакевич.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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