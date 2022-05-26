На Ровенщине активисты ПЦУ уничтожили поклонный крест, установленный верующими УПЦ

В Ровенской области активисты ПЦУ спилили поклонный крест, установленный общиной храма Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, 25 мая верующие установили дубовый крест при въезде в поселок Демидовка, но уже через час его срезали и увезли.

«Крест очень тяжелый, восемь мужчин устанавливали, просто на плечах его унести невозможно. Я убежден, что мероприятие по уничтожению креста спланировано», – поделился протоиерей Василий Иванейко, настоятель Иоанно-Богословского прихода УПЦ. По словам священника, несколько месяцев назад он пригласил мастеров, чтобы они сделали замеры для установки дубового креста. Это увидел священник ПЦУ и его прихожане.

«Вот он мне и сказал, чтобы мы не старались, потому что московского креста здесь не будет, если мы его поставим, то они спилят. Я не поверил, что такое возможно, ведь крест не московский, крест Христов», – рассказал отец Василий.

На этом месте крест стоял и раньше. Еще 15 лет назад по просьбе верующих его установил покойный настоятель Иоанно-Богословского храма УПЦ протоиерей Петр Копач. Три месяца назад из-за сильного ветра крест упал. Отец Василий прибрал место, сжег старый крест и заказал новый. Его сегодня срезали и увезли сторонники ПЦУ.