В Святогорской лавре рассказали о последствиях взрыва в Богородичном скиту

В результате обстрела был полностью разрушен храм в Богородичном женском скиту в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Свято-Успенской Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, правоохранители 21 мая эвакуировали детей, монахинь и мирных жителей из женского скита Святогорской лавры.

«Наиболее мощный взрыв произошёл в ночь с 17 на 18 мая. Тогда был до основания разрушен Благовещенский храм. Поутру обнаружили части какой-то большой ракеты. На земле в груде разрушенных кирпичных стен лежали колокола, маковки храма. По существу, устояли только западная и южная стены с изуродованной главкой. Бронированная входная дверь оказалась за пределами скита, за дорогой. Малый храм в честь иконы "Всех скорбящих Радость" сохранился, но двери и окна были выбиты», – поделились в Святогорской лавре.

Митрополит Святогорский Арсений 19 мая в связи обстрелами и повреждениями практически всех зданий скита, а также полным разрушением от мощного взрыва Благовещенского собора благословил эвакуацию насельников скита на территорию Лавры.

«Мы начали готовиться, хотя не знали, как это будет осуществлено, хотели даже отправляться пешком. Дополнительно получили известие, чтобы ждали транспорт и приезд мэра Святогорска В.В.Бандуры с письменным благословением владыки. 20 мая утром к нам приехали военные с транспортом, затем администрация Святогорска. Мы уже были готовы, взяли с собой святыни, старинную икону Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость", кровоточивую икону Божией Матери Смоленской, антиминс и другую утварь церковную и колонной выехали в Святогорск, куда благополучно прибыли после 10 часов утра», – рассказал духовник скита архимандрит Зосима (Левин).

Сестры и около ста местных жителей, которые укрывались от военных действий в скиту, разместились в Святогорской лавре.