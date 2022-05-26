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На Одесчине УПЦ передала помощь переселенцам и военным

26.05.2022 / 12:50
На Одесчине УПЦ передала помощь переселенцам и военным
Источник: Центр информации УПЦ
Община Свято-Николаевского храма в селе Кулевча передала продукты питания в воинскую часть и одежду в Великорыбальский психо-неврологический интернат

Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала продукты в воинскую часть возле Кулевчи, Саратскому центру гуманитарной помощи и жителям Херсона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, община Свято-Николаевского храма в селе Кулевча передала продукты питания в воинскую часть и одежду в Великорыбальский психо-неврологический интернат.

Благочинный Саратского округа протоиерей Николай Костов от лица прихожан храма Святого благоверного князя Александра Невского в села Фараоновка передал продукты Саратскому центру гуманитарной помощи.

Настоятель Свято-Успенского храма в городе Беляевка протоиерей Владимир Подгаецкий при помощи неравнодушных прихожан купил и передал подгузники лежачим больным. Также продуктовую помощь нуждающимся пожилым людям оказало духовенство и прихожане храмов Измаильского благочиния Одесской епархии УПЦ.

Кроме того, священнослужители УПЦ и активные прихожане храмов обеспечивают питьевой водой военнослужащих и помогают с продуктами и предметами первой необходимости жителям оккупированного Херсона.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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