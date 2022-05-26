На Афоне молятся о прекращении войны в Украине

Афонские монахи молятся о прекращении войны в Украине, и надеются, что мир может быть достигнут только путем возвращения к духу Евангелия.

Священный Кинот Святой горы Афон сделал заявление относительно войны, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на romfea.gr.

Священный Кинот выразил «глубокую скорбь по поводу гибели стольких наших братьев и сестер» и высказал солидарность с жертвами конфликта.

«Гора Афон, как монашеское государство, следуя заповедям любви и братства между людьми, переданным Господом нашим Иисусом Христом через Евангелие и Церковь, днем и ночью непрестанно молится о мире во всем мире и о мире в вышеупомянутых воюющих регионах в частности», – указано в документе.

На Афоне подчеркнули, что мир может быть достигнут только «Богом мира и милосердным Отцом» путем «возвращения к духу Евангелия и искреннего покаяния всех (сторон конфликта – Ред.), чтобы воцарились любовь, истина и справедливость».

Афониты отметили, что «по случаю начавшейся в 2014 году войны в Украине между братьями и сестрами, объединенными с незапамятных времен общей верой и историей во Христе», Кинот Святой горы «уже давно призывает святогорцев усилить молитвы и прошения о ее прекращении».

«Пусть Пресвятая Дева Мария, Защитница и Хранительница нашей Святой Земли, к заступничеству которой, как и к заступничеству всех святых, мы обращаемся, ходатайствует перед Воскресшим Христом о достижении столь желанного мира», – говорится в обращении Кинота Святой горы.