На Черниговщине УПЦ передали гуманитарную помощь воинам и детям с инвалидностью

В Черниговской области духовенство Украинской Православной Церкви передало гуманитарную помощь многодетным семьям и защитникам Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, настоятель Михайловского храма села Комаровка протоиерей Максим Ярошенко доставил продукты и предметы первой необходимости многодетным семьям в селах Красносельское и Комаровка Нежинского района.

Помощь от Нежинской епархии получили многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Отец Максим привез им продукты и средства личной гигиены.

Священник Александр Гладыш 24 мая передал гуманитарную помощь местной бригаде военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Он передал Защитникам Украины продукты питания, средства личной гигиены.