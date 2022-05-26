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На Черниговщине УПЦ передали гуманитарную помощь воинам и детям с инвалидностью

26.05.2022 / 13:35
На Черниговщине УПЦ передали гуманитарную помощь воинам и детям с инвалидностью
Источник: Центр информации УПЦ
Помощь от Нежинской епархии получили многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью

В Черниговской области духовенство Украинской Православной Церкви передало гуманитарную помощь многодетным семьям и защитникам Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, настоятель Михайловского храма села Комаровка протоиерей Максим Ярошенко доставил продукты и предметы первой необходимости многодетным семьям в селах Красносельское и Комаровка Нежинского района.

Помощь от Нежинской епархии получили многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Отец Максим привез им продукты и средства личной гигиены.

Священник Александр Гладыш 24 мая передал гуманитарную помощь местной бригаде военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Он передал Защитникам Украины продукты питания, средства личной гигиены.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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