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В епархиях УПЦ обсуждают будущий канонический статус Церкви

25.05.2022 / 13:20
В епархиях УПЦ обсуждают будущий канонический статус Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
В кафедральном соборе Запорожья во время собрания был проведен опрос о возможном будущем каноническом статусе УПЦ

В епархиях Украинской Православной Церкви прошли собрания духовенства, на которых обсуждались вопросы канонического статуса Церкви, возникшие в результате войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, в кафедральном соборе Запорожья во время собрания был проведен опрос о возможном будущем каноническом статусе УПЦ.

В опросе приняло участие 182 человека, которым было предложение для голосования 8 пунктов с вариантами дальнейшего статуса Украинской Православной Церкви.

«В поддержку 1-го пункта (оставаться на текущих позициях (как есть)) высказалось 150 человек, что составляет 75% от общего числа не запрещенного духовенства епархии», – сообщается на сайте епархии.

Также по несколько священников поддержали варианты: оставаться на текущих позициях (как есть), при этом дать оценку высказываниям и действиям Святейшего Патриарха Кирилла; оставаться на текущих позициях (как есть), но прекратить поминовение Святейшего Патриарха Кирилла на богослужениях; получение канонической автокефалии; при получении канонической автокефалии, несогласным – вхождение в РПЦ как экзархат.

В Сумах на епархиальном собрании, которое прошло под председательством митрополита Сумского и Ахтырского, священники УПЦ выразили свое видение будущего Украинской Православной Церкви.

«Позицию «Поддерживаю необходимость отделения от Русской Православной Церкви и Московского Патриархата путем обретения Украинской Православной Церковью канонической автокефалии» поддержали 89 человек, что составило 64,5% опрошенных; позицию «Поддерживаю необходимость дальнейшего сохранения единства и канонического подчинения Украинской Православной Церкви и Московскому Патриархату» поддержало 48 человек, что составило 34,7% опрошенных», - сообщается на сайте Сумской епархии.

В Одессе епархиальное собрание представителей духовенства, монашества и мирян епархии возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Отмечается, что в ходе активной дискуссии были озвучены разные мнения и взгляды по поводу кризиса украинского Православия, были предложены конкретные пути преодоления существующих трудностей и современного устройства Церкви в нынешних реалиях.

«Участники высказали однозначное мнение относительно необходимости на предстоящем Собрании УПЦ принять решение о вопросе статуса УПЦ и дальнейшем ее существовании в новых реалиях бытия Украинского государства, но исключительно в рамках канонического права Православной Церкви», - сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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