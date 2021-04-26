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Пентагон считает заблаговременным говорить об отводе российских войск

26.04.2021 / 15:15
Соединенные Штаты считают, что на нынешнем этапе слишком рано оценивать заявления российской стороны о завершении учений и отвода войск от Украины.

Об этом заявил во время брифинга в Министерстве обороны США представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы видели комментарии российской стороны о том, как они завершают обучение и собираются передислоцироваться. Пока что слишком рано говорить с какой-либо конкретикой прямо сейчас, в пятницу днем, насколько мы можем это принимать за чистую монету», - отметил представитель американского оборонного ведомства.

Он также сообщил, что в США наблюдают за процессом «очень-очень тщательно». Представитель Пентагона в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем «призывают Россию прекратить провокации, уважать территориальную целостность Украины и не делать действий, которые только дестабилизируют обстановку вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму».

Напомним, в начале прошлой недели министр обороны РФ Шойгу поручил Генеральному штабу РФ и командующим войсками с 23 апреля начать возвращение в места постоянной дислокации войск, переброшенных в последнее время к границам Украины.

Источник

РФ, Пентагон, отвод войск
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