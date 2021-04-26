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США начали вывод своих войск из Афганистана

26.04.2021 / 14:23
Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Эвакуация нескольких военных баз уже началась.

Об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает афганское издание Knaama Press.

"Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши уже базы начали эвакуироваться", - заявил он.

Он также уточнил, что США намерены передать три военные базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет ли заключен мир с "Талибаном".

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Ожидается, что США и союзники по НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года - к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о выводе войск альянса еще в середине апреля.

Источник

США, Афганистан, вывод войск
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