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США завершили вывод войск из Афганистана

01.09.2021 / 14:53
Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерала Фрэнка Маккензи, командующего Центральным командованием США, на брифинге в Пентагоне

Главный дипломат США в Афганистане Росс Уилсон вылетел в последнем C-17. Маккензи сказал, что на заключительных рейсах также не было нескольких десятков американцев, которые не смогли добраться до аэропорта. Маккензи сказал, что "мы не вытащили всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще на 10 дней, мы не бы всех вытащили".

Отмечается, что операция завершилась до последнего срока, установленного президентом Джо Байденом.

Как сообщается, более чем 122 тысяч человек были вывезены из Кабула по воздуху с 14 августа, за день до того, как талибы захватили власть в стране.

Напомним,  президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершитьэвакуацию из Афганистана до 31 августа.

В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжитсяи после 31 августа.

28 августа стало известно, что США начали вывод военныхиз аэропорта Кабула.

Источник

США, Афганистан, вывод войск
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