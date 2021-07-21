Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше

Почему двадцатилетняя военная кампания Вашингтона фактически закончилась провалом, что сейчас происходит в Афганистане и что ждет страну и весь регион в целом в обозримом будущем – в материале.

Жители Афганистана не знают спокойной жизни уже более сорока лет, с конца 1970-х – после военного переворота 1978 года, спровоцировавшего гражданскую войну и дальнейшее вторжение в страну советских войск. С тех пор военный конфликт то немного затухает, то опять набирает масштабы общеафганского противостояния с активным участием внешних игроков. И все это на фоне бесконечных терактов, повальной нищеты населения и беспрецедентных нарушений прав человека.

Но даже сравнительно спокойные отрезки последних десятилетий едва ли можно назвать благополучными. К примеру, 1996-2001 годы, когда территория страны, за исключением северных регионов, оказалась под контролем ультрарадикального исламистского движения "Талибан". В провозглашенном талибами "Исламском эмирате Афганистан" были установлены законы шариата в их максимально жесткой трактовке: женщинам было запрещено учиться или работать, преступникам публично рубили конечности, под запретом оказались кино и музыка и т.д.

Мировое сообщество наверняка еще долго бы возмущалось варварскими порядками талибов, не предпринимая никаких действий, если бы не теракты 11 сентября 2001 года. "Талибан" отказался выдать американцам их организаторов – руководство "Аль-Каиды" во главе с "террористом номер один" Усамой бин Ладеном. И уже в октябре 2001-го США начали военную операцию в Афганистане, причем в основном силами авиации – наземное наступление вели оппозиционные талибам афганские силы.

"Талибан" был фактически разгромлен за два месяца. Но превратить Афганистан в мирную демократическую страну американцам не удалось и за двадцать лет.

Чемодан без ручки

Год-два талибы восстанавливали силы и примерно с 2003-го перешли к масштабной партизанской войне против проамериканского правительства Афганистана. США ответили наращиванием военного контингента, достигнувшего пиковой численности в 2010-11 годах. Тогда в стране находилось около ста тысяч американских солдат плюс войска союзников по НАТО.

Но разгромить талибов никак не получалось, и с 2011-го численность американских войск начала постепенно сокращаться. Обеспечение порядка Вашингтон стал перекладывать на собственно афганские правительственные силы, на подготовку которых тратились миллиарды долларов.

Решение о выходе США из войны назревало. Решающий шаг в этом направлении предпринял Дональд Трамп. В феврале 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод всех американских войск из Афганистана к маю 2021-го.

В обмен талибы обязались разорвать связи с террористическими группировками вроде той же "Аль-Каиды". Будущее страны должно было определиться на переговорах между "Талибаном" и официальным афганскими властями.

Впрочем, насилие это не остановило, скорее наоборот. Только за первые полтора месяца после "мирного соглашения" талибы предприняли около 4500 атак на правительственные силы – в среднем по сто нападений в день. Переговоры боевиков с официальным Кабулом велись с нулевым результатом.

Тем не менее, войска США и других стран НАТО планомерно покидали Афганистан. Смена власти в Вашингтоне на этот процесс не повлияла – Джо Байден в этом вопросе продолжил политику своего предшественника. В апреле текущего года новый президент США объявил, что вывод американских войск закончится к 11 сентября 2021-го – то есть, ровно через 20 лет после атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

К тому моменту в стране оставалось примерно две с половиной тысячи американских солдат. На данный момент – лишь несколько сотен. Позже Байден сам подвинул дедлайн – окончательно уйти из страны американцы должны до конца лета.

"Мы шли в Афганистан не для того, чтобы строить там государство", – заявил Байден в июле, объясняя свое решение вывести войска из страны. Хотя вся предыдущая политика Вашингтона свидетельствовала как раз об обратном.

Своих изначальных целей – нанести поражение талибам и "Аль-Каиде" в ответ на теракты 11 сентября – американцы добились давно. Но предоставить исламистам возможность взять полноценный реванш после вывода войск из Афганистана так и не решились. Потому эта война быстро превратилась для Вашингтона в классический "чемодан без ручки": продолжать войну – дорого, уйти из страны – опасно.

"У нас уже есть военнослужащие, родители которых воевали в Афганистане 20 лет назад. Вы хотели бы отправить туда еще и их детей и внуков? Вы бы отправили туда своего собственного сына или дочь?" – апеллировал Байден к эмоциям американцев. И большинство граждан с ним согласны – по опросам, за вывод войск из Афганистана выступают более 70% жителей США.

20-летняя военная кампания обошлась Вашингтону дорого во всех смыслах слова. Общее число погибших военных достигло почти двух с половиной тысяч, раненых – более 20 тысяч человек. По информации Пентагона, на военные операции в Афганистане США потратили 825 миллиардов долларов. Согласно подсчетам авторитетного Университета Брауна, общие связанные с афганской войной затраты гораздо больше – 2,26 триллиона долларов. Это в 126 раз больше ВВП самого Афганистана за 2020 год.

Впрочем, все эти затраты в конечном счете не оправдались. После начала эвакуации оставшихся американских войск, с 1 мая, талибы перешли в уверенное наступление. Оставшаяся де-факто один на один с ними афганская армия проявила себя с худшей стороны. Многие отряды правительственных войск вообще не оказывают наступающим никакого сопротивления, массово сдаваясь в плен или оставляя позиции и оружие в обмен на беспрепятственное отступление.

Согласно данным Long War Journal, проекта американского Фонда защиты демократий, еще в начале мая талибы контролировали 78 округов страны, правительство – 127, за контроль над оставшимися 193 округами велась борьба. К середине июля ситуация радикально поменялась – "Талибан" захватил уже 222 округа, под контролем правительства остались лишь 73, еще 112 – в "спорном" статусе.

Один из талибских командиров даже заявил NBCNews, что он сам удивлен тем, с какой скоростью развивается наступление. В руках талибов среди прочего оказываются многочисленные трофеи, в том числе качественное американское оружие и техника, которой США оснащали правительственные войска.

По заявлениям самих талибов, сейчас они контролируют уже около 85% территории Афганистана, но эта цифра многим обозревателям все же кажется завышенной. Тем более, что крупные города в основном еще остаются под контролем официального Кабула.

По информации The Wall Street Journal, в июне разведка США пересмотрела свои прогнозы относительно того, как долго афганское правительство может продержаться после вывода американских войск. Согласно предыдущим оценкам – около двух лет, на фоне успешного наступления талибов этот срок сократили до 6-12 месяцев.

Афганский парадокс

В первой декаде июля правительственным силам наконец-то удалось добиться хоть каких-то, весьма ограниченных успехов, проведя ряд успешных контратак против талибов на западе страны. Потому вариант того, что гражданская война в стране может затянуться надолго, также нельзя отбрасывать. Тем более, что в ряде провинций местное население начало массово записываться в ряды провластного ополчения – возвращения к средневековым талибским порядкам тоже хотят далеко не все рядовые жители страны.

Вероятно, поддержка властей в Кабуле среди населения была бы большей, если бы за последние пару десятилетий они не погрязли в бесконечных междоусобных конфликтах, повальной коррупции и грызне за власть.

Так, предыдущие президентские выборы в 2019 году закончились глубоким политическим кризисом. Их результаты удалось объявить только спустя пять месяцев после дня голосования, причем проигравший лидер Национальной коалиции Афганистана Абдулла Абдулла не признал победу своего конкурента Ашрафа Гани и объявил о создании параллельного правительства. Помирить их удалось американцам, пригрозив резким сокращением финансовой помощи стране.

На этом фоне "Талибан" изо всех сил стремится выглядеть как можно респектабельнее, пытаясь избавиться от привычного имиджа варваров-фанатиков. Даже в разгар боевых действий талибы декларируют свою приверженность "политическому урегулированию конфликта". Кроме того, обещают бороться с ИГИЛ и производством наркотиков и даже соблюдать права женщин на подконтрольных территориях.

Впрочем, как сообщают западные медиа, на практике во многих захваченных талибами районах школы были закрыты или сожжены, женщин заставляют закрывать не только волосы, но и все лицо, а безбородого мужчину могут избить прямо на улице среди бела дня.

Не стоит забывать, что и "Талибан" не представляет собой единой монолитной силы с четкой иерархией и дисциплиной, а скорее является конгломератом множества крупных и мелких фракций и локальных группировок. Потому раздавать обещания западным журналистам могут одни талибы, а устанавливать свои порядки в сельской глуши Афганистана – совсем другие.

Многие рядовые афганцы, которые помнят период 1996-2001 годов, никаким обещаниям талибов не верят. И поток беженцев из страны уже начался – только в Таджикистан сбежали около тысячи афганских военных. В первую очередь, спасаться от талибов приходится тем, кто открыто сотрудничал с американскими военными, например, в качестве переводчиков – таких насчитывается не менее 70 тысяч человек.

Около 20 тысяч афганцев подались на "специальную эмигрантскую визу" (SIV), которая позволяет получить законный вид на жительство в США. Впрочем, только двум с половиной тысячам разрешат переехать непосредственно в США – остальных, вероятнее всего, направят в третьи страны или на зарубежные американские военные базы. Как сообщает The New York Times, в качестве промежуточной базы для афганских беженцев рассматривается принадлежащий США остров Гуам, расположенный посреди Тихого океана.

Но гуманитарный кризис может стать далеко не единственным последствием перехода Афганистана под контроль талибов. Еще опаснее потенциальное превращение страны в одну огромную базу для терроризма и исламского фундаментализма.

Сам "Талибан" уверяет, что никаких планов по "экспорту революции" за рубеж у него нет. Но население соседних стран, в частности, постсоветской Средней Азии, может радикализироваться и самостоятельно, под впечатлением успеха талибов, которые в сухом остатке смогли одержать победу над самой мощной державой мира, да и всем коллективным Западом.

Для того, чтобы успокоить Россию, рассматривающую среднеазиатские страны как свою зону интересов, в Москву отправилась целая делегация талибов, которая провела встречи с представителями российской власти. Примечательно, что в РФ (в отличие от США) "Талибан" при этом официально признан запрещенной организацией.

Образовавшийся после ухода американцев вакуум силы в регионе наверняка хотели бы заполнить другие крупные международные игроки. Но о планах направить в страну полноценный военный контингент на смену американскому пока не заявил никто – лишь Турция изъявила желание взять под охрану аэропорт Кабула. Очевидно, главным выгодоприобретателем в этой ситуации окажется Пакистан, который на Западе безоговорочно считают главным союзником "Талибана", сколько бы власти страны не уверяли в обратном.

Кроме того, уход американцев может усилить и вездесущих китайцев, которые сблизились с Пакистаном на почве совместного противостояния Индии. Как пишет в статье для Daily Mail директор британского Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд, Китай может получить через территорию Афганистана сухопутный доступ к Ближнему Востоку.

"Пекин уверен, что у него получится победить там, где столетиями проигрывали Уайтхолл (нарицательное обозначение правительства Великобритании, - ред.), Кремль и Белый дом, просто потому, что он не заинтересован в том, чтобы менять афганское общество", – пишет Алмонд.

Как написал в своей статье для Politico экс-советник военного руководства США в Афганистане Картер Малкасян, за время нахождения в Афганистане американцы так и не смогли понять эту страну и мотивацию ее жителей, роль религии и национальной идентичности в их жизни, что и привело США к нынешним неутешительным результатам всей кампании, заключил автор.

"Афганистан продемонстрировал парадокс: можно выиграть битвы и все равно проиграть войну", – резюмировало Associated Press.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

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