Вакцинация и мир: Третья доза для богатых стран или первая для бедных?

Однако сегодня, на фоне новой волны пандемии, связанной с более агрессивным штаммом "Дельта", она приобретает особую остроту. Богатые страны, как и мощные производители вакцин, склоняются к тому, что ревакцинация крайне необходима. И в некоторых странах введение третьей дозы началось, или к этому активно готовятся.

Вместе с тем понятно, что десятки и сотни миллионов доз, которые будут использованы для третьего этапа вакцинации, могли бы пойти в качестве помощи бедным странам третьего мира – потому что в тех странах только 1% населения получили одну дозу вакцины. А ее отсутствие - означает десятки тысяч новых смертей.

Похоже, цивилизованному миру снова придется решать сложную морально-этическую проблему.

ВОЗ: БОГАТЫЕ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ ВАКЦИНЫ, А НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОЗЫ-БУСТЕР

Высшие должностные лица Всемирной организации здравоохранения заявляют о недостаточности доказательств того, что людям нужна третья доза вакцины против коронавируса. В понедельник они призвали поделиться недостающими вакцинами с бедными странами, которые еще не иммунизировали свое население, вместо того, чтобы использовать эти вакцины в качестве дозы-бустера в богатых странах.

На брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что неравенство распределения вакцин в мире обусловлено "жадностью". Он также призвал производителей лекарств отпределить приоритетом поставки своих вакцин против COVID-19 бедным странам, а не лоббировать в богатых странах идею использования еще большего количества. Его просьба звучит в условиях, когда фармацевтические компании требуют разрешения на использование третьей прививки вакциной в виде доз-бустеров для усиления иммунизации от коронавируса в некоторых западных странах, включая США.

"Сейчас мы делаем сознательный выбор, чтобы не защищать тех, кто в этом нуждается", – сказал Гебреесус, добавив, что непосредственным приоритетом должна быть вакцинация людей, которые еще не получили даже одной дозы.

Он призвал компании Pfizer и Moderna "принять участие в поставках вакцин для программ COVAX, Африканской рабочей группы по вопросам приобретения вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода, где очень мало людей вакцинировались", имея в виду инициативу ООН относительно распространения вакцин во всем мире.

После 10-недельного падения уровня смертности от коронавируса в мире Гебреесус заявил, что количество пациентов с COVID-19, которые умирают каждый день, снова начинает расти, и что крайне заразный вариант «Дельта» стремительно увеличивает количество новых случаев заболевания".

Pfizer и Moderna согласились поставлять небольшие количества своих вакцин в COVAX, но значительное большинство их доз были зарезервированы богатыми странами.

В течение последних месяцев усилия, поддержанные ООН, сильно пошатнулись: почти 60 бедных стран остановились в своем прогрессе относительно вакцинации, а их крупнейший поставщик вакцин не смог распределить туда ни одной дозы до конца года.

PFIZER ЖДЕТ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА США

В понедельник представитель Pfizer встретился с высшими американскими чиновниками, чтобы обсудить планы относительно получения разрешения на использование третьей дозы-бустера. На прошлой неделе компания заявила, что доза-бустер может резко повысить иммунитет и, возможно, поможет в борьбе с тревожными вариантами коронавируса. Американские органы здравоохранения отметили, что полностью привитые американцы надежно защищены, и им еще не нужны дозы-бустеры.

"И Pfizer, и американское правительство разделяют чувство неотложности в том, чтобы не отставать от вируса, вызывающего COVID-19, и мы также согласны, что научные данные будут определять следующие наши шаги", – говорится в заявлении компании в понедельник.

Это не является чем-то необычным для производителей - уведомлять регуляторные органы перед подачей новых данных, а представитель правительства США заявил, что эта информация является лишь одним из доказательств, которое власти будут использовать при решении вопроса о том, когда и кому может быть необходима доза-бустер.

ТУРЦИЯ УЖЕ НАЧАЛА ВАКЦИНАЦИЮ ТРЕТЬЕЙ ДОЗОЙ, ОСТАЛЬНЫЕ - ГОТОВЯТСЯ

Тем временем Турция уже начала вводить третью дозу вакцины против COVID-19. Министр здравоохранения заявил, что третья доза прежде всего будет предложена медицинским работникам и лицам старше 50 лет. Турция уже полностью привила 25% населения. Около 35 миллионов человек получили первую дозу, а общее количество введенных доз в стране достигает 50 миллионов. В настоящее время страна использует вакцины Pfizer и Sinovac.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины против коронавируса. Эрдоган получил первую дозу вакцины Sinovac китайского производства 14 января и был одним из первых вакцинировавшихся в Турции. Вторую прививку Sinovac он получил 11 февраля, а третью – 10 марта.

Эрдоган стал первым мировым лидером, который признал, что получил три дозы, и сказал, что сделал это, чтобы проверить, повысится ли уровень его антител. Потому что ученые утверждали, что для усиления иммунитета сверх рекомендованных двух уколов могут потребоваться "бустерные дозы" или ежегодные вакцинации против COVID-19.

С августа будут предлагать прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса и жителям Венгрии. Врачи будут решать, какую вакцину люди должны получить в качестве третьей дозы. Она должна быть введена как минимум через 4 месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иное.

12 июля 2021 года Министерство здравоохранения Израиля также разрешило вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer против коронавируса – людей с ослабленным иммунитетом. Рекомендуется давать третью дозу вакцины через восемь недель после получения второй дозы.

В Британии могут начать вакцинировать третьей дозой людей старше 50 лет и лиц с хроническими заболеваниями уже осенью. При этом на сегодня есть два варианта. Первый вариант включает вакцины, специально модифицированные для борьбы с новыми вариантами коронавируса (над такими вакцинами работает и AstraZeneca). Второй – прививку одной из вакцин, которые уже используются – Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna.

НЕТ НИКАКИХ НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО БУСТЕРНЫЕ ДОЗЫ НЕОБХОДИМЫ

Вместе с тем эксперты ВОЗ отрицают необходимость применения доз-бустеров для полностью иммунизированных людей.

"На данный момент... нет никаких научных доказательств того, что дозы-бустеры безусловно необходимы", – сказала доктор Сумия Сваминанат, главный ученый ВОЗ. Сваминанат отметила, что ВОЗ будет предоставлять рекомендации относительно доз-бустеров, если они будут необходимы, но любая такая подсказка "должна базироваться на науке и данных, а не на мнении отдельных компаний, которые заявляют, что вакцины теперь следует вводить как дозу-бустер".

Доктор Майкл Райан, руководитель ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций, предположил, что, если богатые страны решат вакцинировать свое население дозами-бустерами, а не дарить их развивающимся странам, "мы будем вспоминать это в гневе, и нам будет за это стыдно".

Он отметил, что неспособность увеличить производственные мощности вакцин вместе с отказом богатых стран распределять вакцины бедным странам очень разочаровывает. "Это люди, которые хотят взять свое, и все, что они дополнительно производят, также остается им".

Некоторые люди называют идею введения доз-бустеров морально отвратительной, учитывая увеличение распространения COVID-19, которое сейчас наблюдается в некоторых африканских странах. Том Харт, исполняющий обязанности генерального директора неправительственной группы ONE, отметил, что лишь 1% людей в бедных странах получили только одну дозу вакцины против COVID-19.

"Мысль о том, что здоровый, вакцинированный человек может получить еще дозу-бустер до того, как медсестра или бабушка в Южной Африке получит только одну прививку, возмутительна", – сказал он.

МИНЗДРАВ: СТРАТЕГИЮ РЕВАКЦИНАЦИИ СМОЖЕМ РАЗРАБОТАТЬ, КОГДА БУДУТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Считает ли необходимой для обеспечения иммунитета от ковида третью, бустерную дозу вакцины отечественная медицина?

- На сегодня нет общего видения, какой алгоритм ревакцинации выбирать на следующие периоды, - отметил по этому поводу главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. – Правительства некоторых стран рассматривают, рекомендуют и принимают решение о введении бустерной дозы. Это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода-год вакцинируется еще одной, дополнительной – которая усиливает и дает более длительную иммунную защиту. Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий – когда человек прошел базовый курс (две прививки) и через год получает еще две.

Исследования по изучению долговременности этого иммунитета продолжаются. Когда будут хотя бы предварительные результаты от стран, использующих бустерные дозы, тогда сможем разработать ту или иную стратегию ревакцинации.

Петр Сергиенко

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