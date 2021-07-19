Наводнение в Германии: из рая в ад

«Сюрреалистические, жуткие картины», – охарактеризовала увиденное собственными глазами в коммунах Шульд и Аденау земли Райнланд-Пфальц канцлер ФРГ Ангела Меркель. "В немецком языке не хватает слов, чтобы описать причиненное здесь опустошение", - сказала она во время посещения места трагедии в воскресенье.

Количество жертв потрясает. На момент подготовки этого материала погибших было 160, и эта цифра может быть не окончательной, поскольку несколько десятков человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Родные молятся, чтобы их близкие оказались в ситуации, когда просто не могут позвонить и сказать, что живы: без связи с внешним миром остаются еще несколько населенных пунктов. Однако надежд на такое развитие событий немного.

Трупы находят в подвалах домов: люди бросились спасать от воды припасы и какие-то вещи, а потом просто не смогли выбраться – тонны воды, за считанные минуты обрушившейся с небес или из рек, которые почти мгновенно превратились в бурные потоки, заблокировали входы и выходы. Автомобили, которые извлекают из рек, проверяют на наличие в них тел.

Первой жертвой двухдневного «армагеддона» стал житель Саксонии, который пытался защитить свой дом, был подхвачен потоком и исчез. Его, кажется, не нашли до сих пор. На следующий день начали поступать страшные новости из совершенно другого региона Германии, запада. Непогода нанесла удар по двум федеральным землям – Райнланд-Пфальц (там только в одном округе Арвайлер погибли более 110 человек) и Северный Рейн-Вестфалия. На выходные - очередной удар, на этот раз снова по Саксонии, причем самой живописной ее части – району Саксонская Швейцария на границе с Чехией, а также по Баварии в районе Альп.

Во всех четырех землях больше всего пострадали курортные города, расположенные вблизи гор и рек. Сказочные, "игрушечные" немецкие поселки превратились в руины.

Невероятные кадры, когда по еще недавно тихой улочке маленького города вода несет, словно щепки, тяжелые (и дорогие) автомобили, накапливает их в пирамиды, как ломает, словно коробку со спичками, строительный жилой контейнер и затягивает эту грудку металла в проход под мостом над обычно неспешной рекой. Полностью разрушены дома, уничтожены сады. 600 км железнодорожных дорог и 80 остановок поездов повреждены. Десятки километров автотрасс на данный момент непроездные.

Картины из пострадавших районов можно сравнить с теми, которые были в японской Фукусиме после цунами.

ПОЛИТИКИ И ГОНКА

Природное бедствие обрушилось на страну в разгар предвыборной кампании.

Кандидаты от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет и СДПГ Олаф Шольц прервали свои избирательные туры по стране и поехали в пострадавшие регионы.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия, второй наиболее пострадавшей. За два месяца, оставшиеся до парламентских выборов, ему нужно сделать многое для обеспечения нормализации жизни.

Шольц - вице-канцлер и министр финансов. Уже в среду состоится заседание правительства, на котором он представит планы краткосрочной немедленной помощи, среднесрочные задачи и программу восстановления на долгосрочную перспективу. Планы утвердят без долгих дискуссий.

Для обоих политиков эти напряженные недели станут как вызовом, так и возможностью продемонстрировать избирателям свои способности в качестве кризисных менеджеров. Многие события последних лет и месяцев свидетельствуют, что именно такие менеджеры, кризисные, нужны государствам.

Первый «минус в карму» уже успел получить Армин Лашет. Телеканалы подловили кадры, когда он смеется на заднем плане в момент полного сочувствия выступления федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который посетил пострадавший город Эрфштадт в Северном Рейне-Вестфалии. Лашет извинился, но его политические противники, в частности, эсдеки успели воспользоваться неприятным моментом.

«Зеленым» природная катастрофа играет на руку, как бы цинично это ни звучало. За три дня их рейтинг вырос на процент.

Некоторые политики, в частности, либералы из Свободной демократической партии, говорят о том, что можно было вообще перенести парламентские федеральные выборы…

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

За последние 100 лет в Германии произошло 6 крупных наводнений и множество наводнений меньшего масштаба. В последние годы наводнения и засухи возникают чаще. Засуха 2008 года стала самой сильной за десятилетие, нынешнее наводнение - возможно, за последнее столетие. Природные катаклизмы становятся все более «экстремальными».

То, что такие природные катаклизмы являются результатом изменений климата, понимают не только в партии «Зеленых».

Природозащитное движение Friadys for Future немедленно выступило с заявлением о том, что «вот нас никто не хотел слушать, а мы всех предупреждали».

Много вопросов возникает также у рядовых немцев, и народ требует ответов от политиков. В частности, от Армина Лашета, за время премьерства которого немало было сделано для развития экономики промышленного Рурского угольного региона, но далеко не все из этого – на пользу экологии. Теперь он заявляет, что нужно активнее защищать экологию, ведь «природа не дает отсрочек».

По словам премьер-министра Райнланд-Пфальца Малу Драйер, за последние годы в противопаводковые мероприятия в ее земле было инвестировано 1,2 млрд евро. «Но с таким масштабом мы еще не сталкивались – моментальный взрыв воды», – сказала политик и также констатировала, что нужно делать еще больше.

Ангела Меркель напомнила, что ФРГ обязалась стать климатически-нейтральным государством к 2045 году, на 5 лет раньше, чем ЕС в целом. «Мы должны быть более быстрыми в борьбе с изменениями климата», – назвала Меркель один из уроков нынешнего наводнения.

В регионах в бассейнах крупных рек, таких как Рейн или Дунай, мероприятия проводят постоянно. Но срабатывают они не всегда. На этот раз из-за отключения электроэнергии даже не удалось вовремя предупредить людей. Правда, вода прибывала так быстро, что времени отреагировать фактически не было, ведь основную беду принесли не большие водные артерии, а маленькие реки, и мощность ливней была чрезвычайной – в некоторых местах за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

ВСЕМ МИРОМ

На помощь пострадавшим пришли не только пожарные, двое из которых погибли (кстати, в Германии практически все пожарные команды добровольные). Помогает полиция, служба технической помощи, почти 900 солдат Бундесвера с танками и другой техникой; американские военные, базы которых размещены в Райнланд-Пфальце. Помогают другие земли, которые прислали, в частности, тракторы для расчистки улиц. Гастрономы кормят тех, кто остался без крова и средств к существованию; соседи помогают друг другу.

Отовсюду поступают пожертвования. Футбольный клуб "Боруссия Дортмунд" предложил провести благотворительный матч.

Центральное правительство обещает выделить «без бюрократии» не менее 300 млн евро экстренной помощи. Программа восстановления потребует миллиардов. И долгих месяцев.

В то же время проявились и отвратительные черты людей. Так, полиция предостерегает от «туризма катастроф», ведь нашлось немало желающих приехать в пострадавшие регионы, но совсем не для того, чтобы помочь, а ради того, чтобы "заселфиться" – снять фото и видео трагедии и выложить их в соцсети. Кроме того, открыто несколько производств по фактам мародерства – много домов остались пустыми, людей экстренно эвакуировали, или они сами убегали и ничего не взяли с собой.

Метеорологи не прогнозируют в ближайшее время таких больших осадков. Но на место одного кошмара, страха за свою жизнь, приходит осознание масштаба материальных потерь. Многие люди моментально остались реально без всего, что у них было. "Мы не узнаем места, где жили", – поделилась премьер Малу Драйер. Бургомистр Шульда, далеко не молодой Гельмут Лузи, заплакал.

«Мы должны действовать быстро, но нам потребуется много терпения», – сказала Меркель, которая стояла с ними рядом. Она пообещала посетить регион, где произошло мини-цунами, в августе.

Ольга Танасийчук, Берлин

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