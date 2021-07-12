Санду опять это сделала: о чем говорит поражение пророссийских сил в Молдове

По данным ЦИК, после обработки 100% бюллетеней (явка составила 48%, проголосовали около 1,47 миллиона избирателей, из них - более 205 тысяч пришли на участки за рубежом. - Ред.), безусловно побеждает проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) действующего президента Майи Санду с более 52% голосов. В парламенте нового созыва PAS получит 63 из 101 мандата, а следовательно - сможет самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

«Как президент я хочу работать с компетентным и неподкупным правительством, которое, в первую очередь, заботится об интересах граждан... Обещаю, что в ближайшие годы я сделаю все, что от меня зависит, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции . Это будет приоритетом и будущего парламента. И, надеюсь, я смогу работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина», - написала на своей странице в Фейсбуке госпожа Санду.

Что касается ее ближайших конкурентов - пророссийского блока «Коммунисты и социалисты» бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина (оба - на побегушках кремлевского карлика) получил всего 27,22%. К слову, коммунисты и социалисты так низко никогда не падали - это самый слабый их результат в истории современной Молдовы. Еще 5,75% - у партии «Шор», возглавляемой беглым бизнесменом Иланом Шором (ситуативным союзником главного молдавского олигарха Влада Плахотнюка, а затем и Игоря Додона. - Авт.).

Остальные партии не смогли преодолеть 5% барьер. В частности, избирательный блок Ренато Усатого набрал 4,11%. У Демократической партии Молдовы - 1,82%, а у «Платформы «Достоинство и правда» - 2,34%. (Всего участвовали 22 партии). А это значит, что активного пророссийского электората в Молдове осталось не более трети.

Ну, что ж, наших соседей действительно есть с чем поздравить. Прежде всего с тем, что в их стране наконец произошел «электоральный перелом», когда влияние «совкового» поколения - начинает падать. Теперь не придется идти на антиестественные коалиции, чтобы сформировать правительство. О чем же говорит победа партии Санду и каких последствий следует ожидать?

Победа дает надежду ...

Директор Международного союза «Институт национальной политики» Юрий Шулипа в комментарии Укринформу заявил, что разгром пророссийских сил, мечтавших превратить Молдову в Молдавскую Народную Республику по образу Белорусской, Донецкой или Луганской, получился особенно громким, если вспомнить, что Додон всю свою политику строил на демонстрации лояльности Путину. «Это означает, что, отказываясь от Додона, молдаване отказываются самом деле от Путина, потому что «коммунисты и социалисты» - это не партия, а Додон - не политик», - говорит Шулипа.

И то, и другое, отмечает он, - не более, чем гибридные орудия российского режима, который пытается использовать их так же, как он использует Медведчука в Украине, Кочаряна в Армении и Лукашенко в Беларуси: «Так же, как он использует «трактористов» на Донбассе, миграционные потоки с Ближнего Востока в Европу, ныне возобновленные через границу Литвы, якобы независимые от правительства кибер-банды вроде REvil, которые, мол, просто хотят заработать на программах-вымогателях. От всего этого отказываются теперь молдаване, выбирая сначала проевропейского президента Майю Санду, а теперь - отдавая ее партии абсолютное большинство в парламенте».

Молдавское общество постепенно прощается со всей этой лживой, агрессивной имперской архаикой, показывая, что стали политически взрослой нацией: «Нацией, которую больше невозможно обманывать локальными версиями «распятого мальчика» и нафталиновой тоской по «союзному государству» со столицей в Москве», - убежден политолог.

Этот выбор молдаван тем важнее, что с самого начала своего политического маршрута Санду четко артикулировала непризнание аннексии Крыма, в то время как Додон, по сути, утверждал ровно обратное. Молдаване проявили еще и геополитическую трезвость - понимание того, что цивилизованно жить в современном мире можно только в том случае, если вы как нация признаете себя частью глобального мира и готовы играть по его международным правилам. «Путину не удалось купить молдавское общество просроченными пряниками. Любой зрячий - а таких в Молдове набралось на этот раз более половины - видит, чем оборачивается союз той или иной страны с Кремлем, а именно: разгулом бандитизма, обнищанием, олигархией, деградацией инфраструктуры всех уровней, повальной коррупцией, тотальным правовым нигилизмом, бесправием и произволом...», - отмечает господин Шулипа. И добавляет, что все перечисленное - это и есть суть путинской эпохи. Суть режима, который Кремль установил в своей стране и теперь пытается навязать его там, куда только дотянется рукой. «Достаточно посмотреть, как Кремль, сокращая поставки газа в Европу, уже сейчас начинает шантажировать продажные европейские «элиты» Северным потоком-2», – акцентирует политолог Юрий Шулипа.

Похожим образом, хотя и другими словами, высказался координатор направления безопасности Центра политических исследований «Доктрина» Глеб Парфенов. Главной причиной разгромной победы партии «Действие и солидарность» стал запрос на качественное обновление политики: новые политики вместо старых элит, олицетворяемой в том числе Додоном, коммунистами и их окружением. «Определенным образом это разделение стал гораздо более значительным и выразительным, чем типичное для молдавской политики деление на прорумынских и пророссийских, или прозападных и пророссийских политиков. Имея реноме нового незапятнанного коррупцией лидера, стремящегося провести перезагрузку системы, Санду удалось мобилизовать именно под эти представления значительное количество граждан», - считает господин Парфенов.

Глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян не против таких обобщений.

Во-первых, говорит он, с высокой долей вероятности, конституционный кризис в этой стране закончился.

Во-вторых, в определенной степени, именно сейчас госпожа Санду «довыиграла» президентскую кампанию, и теперь сможет полноценно сформировать команду.

И, в-третьих, и это самое важное, Молдова, перевернув страницу старого политического бытия, войдя в новое время, пополнила ряды постсоветских стран, где сменилось электоральное поколения. Причем, отмечает эксперт, это касается и Беларуси, и России. «В этих странах, конечно, смогли подавить этот процесс, но хода времени и эволюции все же не отменили, а лишь подняли ставки, и обеспечили более жесткую развязку ситуации в будущем», - считает г-н Саакян.

В Молдове сегодня наблюдается тот же процесс, который в свое время наблюдался в Украине и в Армении. То есть когда российская повестка проигрывает не просто прозападной или проевропейской, она - проигрывает времени. «Проигрыш в Молдове политиков, которые ориентировались на Москву, говорит прежде всего о том, что повестка дня под знаком РФ уже не актуальна в этой стране, она - архаична, то есть не находит широкой поддержки у общества, - утверждает политолог. - России нечего предложить постсоветским странам, кроме экспорта войны. Думаю, что постсоветский избиратель с каждым годом будет только взрослеть и все больше приходить на участки. И мы будем видеть, как с геометрической прогрессией начнет «схлопываться» российская повестка дня, более того, пророссийские сегодня политики начнут «переобуваться», исходя из новой ситуации».

Наконец для Украины эти выборы, прежде всего, могут дать прогнозируемую и более устойчивую Молдову в лице команды Майи Санду - партнера с понятными интересами и ориентирами. А это, уверен Олег Саакян, позволит вывести отношения Украины и Молдовы из «режима ожидания».

...но не стоит преувеличивать

Впрочем, директор Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергей Герасимчук не вполне согласен с тем, что результаты выборов говорят о сокращении влияния совкового поколения. На самом деле, говорит он, Додон своей коррумпированностью и отрицательным рейтингом сделал все для победы Санду. Аналогичная история и с Иланом Шором. «Если бы не скандал с кражей миллиарда долларов несколько лет назад, то результаты Шора могли бы быть значительно выше. Но сам факт того, что и Шор, и ПКРМ, и ПСРМ оказались в парламенте, свидетельствует: электората, который готов голосовать за популистов, в Молдове все еще хватает. Другое дело - тех, кто готов мириться коррупции во власти, все меньше».

Тут, по мнению эксперта, Молдова взяла пример с соседней Румынии. «Свое слово традиционно сказала и проевропейски настроенная диаспора. Ну и еще один секрет успеха Санду в том, что голоса, отданные за партии, которые не преодолели проходной барьер - пропорционально распределяются между партиями, прошедшими в парламент. Это позволило Санду получить конституционное большинство», - говорит Герасимчук.

В то же время, отмечает политолог, сейчас Санду как президент, имеет в парламенте абсолютное большинство - имеет карт-бланш для проведения реформ и реализации своих предвыборных обещаний. Но и ответственность теперь тоже будет колоссальной. «Болезненные порой реформы, неспособность достичь результата неизбежно станут вызовом для монобольшинства. Поэтому окно возможностей для Молдовы сейчас действительно широкое, но если Санду неумело им воспользуется, то это может стать ударом по идее европейской интеграции», - подчеркнул Сергей Герасимчук.

Политолог-международник Павел Бульдович также считает, что культивировать чрезмерные ожидания не стоит. И на это есть несколько причин.

Во-первых, говорит он, несмотря на поражение на выборах, у социалистов и коммунистов остается ощутимая электоральная поддержка, вместе с поддержкой со стороны России (явно не желающей терять влияние в стране) позволит оппозиции создавать проблемы провластным силам.

Во-вторых, рост проевропейских настроений в Молдове в значительной степени связан не столько со сменой поколений и ценностных парадигм, сколько с социально-экономическими запросами в обществе, которые не смогли обеспечить пророссийские силы. «Сейчас Молдова - одна из беднейших европейских стран, и Санду даже в условиях полновластия вряд ли удастся радикально изменить ситуацию в короткие сроки. Евроинтеграция - это прежде всего имплементация правил, развитие институтов, которые дают экономический эффект только в долгосрочной перспективе», - подчеркивает политолог.

В-третьих, продолжает Бульдович, не стоит забывать о сопротивлении системы. «Пост президента, большинство в парламенте, свое правительство - это очень много. Но армия чиновников, суды, правоохранительные органы, которые были ставленниками и оплотом режимов Плахотнюка и Додона - не менее весомая, и главное, инертная сила, тормозящая реформы», - считает он. И добавляет, что стратегически лидеру Молдовы важно поддерживать высокий уровень общественного доверия, чтобы сохранить полноту власти длительное время и благодаря этому иметь возможность воплотить действительно фундаментальные реформы. «Одним из вариантов, как это сделать, может быть удовлетворение общественного запроса на справедливость, в частности борьбу с коррупцией. Здесь, в отличие от экономических проблем, можно быстрее показать результат при наличии политической воли».

Мирослав Лискович. Киев

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