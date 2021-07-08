США выводят войска из Афганистана: почему это важно для Украины

30 лет назад Баграм был крупнейшей авиабазой СССР и был почти так же покинут. Уход США с этой авиабазы фактически означает прекращение американского военного присутствия в Афганистане. Еще некоторое время в стране останется до тысячи американских военнослужащих, которые должны защищать посольство США и аэропорт в Кабуле.

Согласно обещанию президента США Джозефа Байдена, вывод американских войск полностью завершится к 11 сентября, 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» на США. За прошедшие годы американская, а затем и международная миссия в Афганистане прошли разные этапы. В 2011-м развертыванию американских войск содействовала Россия, рассчитывая на особые отношения со США и надеясь, что они там увязнут и не будут противодействовать Кремлю в других его планах. Целью Вашингтона был разгром «Аль-Каиды».

Позже уже разросшейся международной миссии пришлось взять на себя ответственность за стабилизацию и трансформацию Афганистана в современную страну, не несущую международных угроз. Это требовало все больше войск: в 2012 году численность персонала международной миссии ISAF под командованием НАТО составляла до 130 тысяч человек, из которых более половины — американцы.

После уничтожения лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в 2011 году в США начали разрабатываться планы свертывания международной миссии. Ее численность во время президентства Барака Обамы сократилась примерно до 12 тысяч, десять тысяч из них были американцами. Основной вывод большей части войск осуществлялся через Пакистан, который с одной стороны является главным союзником США вне НАТО, но с другой — влияет на «Талибан», всегда противостоявший правительственным силам Афганистана.

Северный маршрут пролегал через страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузию, мультимодальный транспортный хаб в Румынии. Россия не препятствовала функционированию северного маршрута, но воспользовалась ситуацией для окончательного выдавливания американских военных баз из Центральной Азии.

В последние годы в значительно сокращенном формате миссия в Афганистане обеспечивала операции афганских правительственных сил против экстремистских групп Талибана авиацией и дронами. В качестве компенсации за сокращение международной поддержки правительство Афганистана потребовало для страны статус основного союзника США вне НАТО. И этот статус был предоставлен.

Администрация Обамы искала для Афганистана место в новой региональной архитектуре. Предпринималась попытка подключить Афганистан к формату США—Центральная Азия. Оказывалось содействие амбициозным проектам транспортировки электричества и газа из Центральной Азии через Афганистан и Пакистан в Индию (CASA-2000 и TAPI). Но варианта завершения военной операции не было. Планы превращения Афганистана в самодостаточную современную страну оставались благими намерениями.

Наконец, в сентябре прошлого года администрация Дональда Трампа начала конфиденциальные консультации в Катаре с представителями «Талибана» об условиях полного вывода американских войск, а также между «Талибаном» и правительством Афганистана о будущем страны без иностранного военного присутствия. Переговоры были довольно успешны. Условились, что полный вывод войск США осуществят к первому мая этого года. Но это не было окончательным и обязывающим соглашением.

В США опасались, что после вывода войск в Афганистане возникнет новый хаос, в котором возродится «Аль-Каида» и другие подобные террористические организации. «Талибан» дал обещание, что этого не произойдет. Но гарантий не было. Тем более, что Россия начала собственные переговоры с «Талибаном», целью которых, как подозревали в Вашингтоне, было не урегулирование ситуации, но создание проблем для США. В частности год назад была обнародована информация, что Россия платила талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Новая администрация США во главе с Байденом решила не менять планы окончательного вывода войск, инициированные Трампом. Три месяца назад президент США заявил, что вывод будет закончен к 11 сентября, несмотря на все риски. Несогласные с этим решением в США остались. Но и они теперь понимают, что решение Байдена бесповоротно. Американскому президенту было трудно утешить своего афганского коллегу во время его визита в Вашингтон в конце июня, возможно в последней попытке повлиять на принятое решение и получить гарантии. США пообещали усилить экономическую помощь. Но действующему афганскому правительству придется противостоять «Талибану» самому.

После объявления Байдена о выводе американских войск силы «Талибана» расширяли контроль район за районом, и в настоящее время они уже контролируют больше половины территории Афганистана. «Талибан» в основном представляет интересы пуштунского населения страны. Но на севере Афганистана проживают узбеки, таджики и туркмены. Им «Талибан» если не враждебен, то несет иную версию ислама. В Таджикистан уже бегут правительственные военнослужащие, шокированные стремительным уходом американских войск. Если власть в Кабуле падет под натиском талибов (а это представляется лишь вопросом времени), турбулентность грозит распространиться на Центральную Азию.

Кремль скорее беспокоит угроза распространения нестабильности из Афганистана, чем радует неудача 20-летней миссии США. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан — члены ОДКБ. В Таджикистане и Кыргызстане у России развернуты общевойсковые и авиационные базы, подразделения пограничных войск. Кроме того, в Таджикистане расположен важный объект воздушно-космических войск России — станция космического слежения «Окно». Над ней, на первом обороте вокруг Земли, после запуска проходит большинство американских спутников.

В соседнем Кыргызстане расположен узел дальней связи военно-морского флота РФ и полигон испытаний глубоководных торпед. Далее на север в Казахстане расположены полигоны, по которым отрабатывается новое оснащение баллистических ракет в составе ядерных сил РФ. Россия просто вынуждена будет реагировать на нестабильность в Афганистане.

Не может остаться в стороне и Китай.

Уйгурскую область (с ее исламским населением) с Афганистаном соединяет узкий коридор, который, вероятно, уже находится под контролем «Талибана». Уйгурский вопрос остается болезненным для Китая. Ситуация может обостриться, если на его исламское население распространиться афганская нестабильность. Кроме того, из Туркменистана в Китай через Таджикистан и Казахстан проходят три ветки газопровода, ежегодно прокачивающие 40 млрд куб. м газа. Существуют планы увеличения прокачки до 65 млрд куб. м в год. В Китае рассматривается возможность создания инфраструктуры для одного из маршрутов «шелкового пути», проходящего через Афганистан.

Китай, осознавая риски, уже вступил через посредников в консультации с «Талибаном». В сравнении с Россией, у Китая больше сил и мотивации, чтобы перенять от США ответственность за Афганистан. Но вряд ли он будет рисковать раньше, чем будут взвешены все риски и оценены все возможности. Тем более Китаю удобно действовать через Пакистан, с которым существует тесное партнерство и который покровительствует «Талибану». По-своему эффективная политика Пакистана в Афганистане (если говорить об укреплении влияния) может быть оплачена Китаем для придания нужной динамики.

США потерпели неудачу там, где ранее ее потерпели империя Александра Македонского, империя Чингисхана, империя моголов, советская империя. Упрекать американцев трудно. Но тем не менее администрация Джозефа Байдена не может просто вывести войска, не создав позитивную перспективу для региона.

Глобальное влияние США построено на том, что американская политика в общем и целом способствует стабильности и процветанию. Целью США не может быть причинение намеренного вреда, как это характерно для России, даже если речь идет о самой России, а тем более о Китае, который хоть и объявлен соперником, но остается крупнейшим торговым партнером. Если десяток стран региона, включая Россию и Китай, одновременно пострадают от вывода американских войск, это окажет негативное влияние на глобальные позиции США.

Рискует и команда Джозефа Байдена. Если неудача в Афганистане обернется провалом, тем более возрождением глобальных террористических сетей, президенту США не избежать новых атак политических соперников внутри страны. Их скепсис может обернуться возмущением, который определенно отразится на результатах ближайших выборов.

Ситуация в Афганистане — не тот случай, когда США могут о нем просто забыть. Переплетение существенных интересов разных стран вокруг Афганистана столь сложно, что неизбежным выглядит поиск компромисса даже между геополитическими противниками. США начали консультации с Россией по ситуации в Афганистане. Нельзя исключить, что подобные консультации начнутся и с Китаем.

Афганистан в ближайшее время будет занимать больше внимания США, чем Украина. Создание некого афганского формата сейчас беспокоит США больше, чем реформирование «Нормандского формата» и Минского процесса. Это придется учитывать как факт. Не случайно, что в том числе и из-за афганского вопроса американская сторона предпочла бы оттянуть приезд визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на после 2 августа.

Но из-за ситуации вокруг Афганистана окажется отвлечено от Украины и агрессивное внимание России. В этом можно найти позитив. Другим обнадеживающим фактором является сама сложность афганского вопроса. Ни США, ни Россия не смогут легко вплести в свои переговоры по Афганистану «размены» по другим проблемам. Подобного не происходило ни в связи с Сирией, ни в связи с Палестиной, ни в связи с Арктикой. Вряд ли это произойдет и сейчас.

Алексей Ижак

заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ)

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