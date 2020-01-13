В житомирском Музее космонавтики запустили звездолет "Эней"

«Это первый в Украине. Он уникален тем, что это не только виртуальная реальность в очках, потому что здесь есть экран, а также кабина для двух пилотов, установлены интересные инструменты. Человек за один раз может узнать 10-15% из того, что здесь есть», - рассказал разработчик проекта, главный конструктор компании «Линкстар» Евгений Королев.

Он добавил, что для его компании это первый опыт работы над космическим направлением, ведь раньше она производила авиационные тренажеры. Звездолет «Эней» создали в течение полугода и в будущем его планируют совершенствовать как в техническом, так и в программном плане.

Королев объяснил, что происходит в кабине звездолета, когда туда попадают посетители музея.

«Принцип его действия - дать базовую информацию о полетах в космос и виде космических объектов. У нас уже продумана программа для посетителей, которая базируется на простых вещах, а переходит к сложным. Например, что надо делать, чтобы взлететь, какое расстояние до Луны или другой планеты. Это позволит, чтобы человек за 5-10 минут пребывания в звездолете знал диаметр Земли, расстояние до других планет. Все дополнено интерактивным действием, таким образом лучше воспринимается информация. На каком-то уровне себя даже можно почувствовать космонавтом», - добавил Королев.

В музее также надеются, что звездолет «Эней» станет дополнением к образовательному направлению деятельности учреждения.

«Наш музей нацелен в будущее, поэтому для него такой тренажер важен, потому что, может, он кого-то вдохновит на выбор будущей профессии, изучение каких-либо дисциплин. Мы давно превратились в образовательный центр и такая образовательная миссия реализуется и через этот проект. Надеемся, что когда-то к нам придет человек, который станет следующим Королевым или Маском», - отметила заместитель директора музея им. Сергея Королева Виктория Четвертак.

Стоимость звездолета - 1 млн грн. Эти денежные средства были выделены из областного бюджета.

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