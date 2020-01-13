Войти | Зарегистрироваться
10:38

понедельник,
13 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В житомирском Музее космонавтики запустили звездолет "Эней"

13.01.2020 / 09:14
В Житомире в рамках празднования 113-летия со дня рождения выдающегося земляка, авиаконструктора Сергея Королева в Музее космонавтики запустили уникальный звездолет «Эней», аналогов которому нет в Украине.

«Это первый  в Украине. Он уникален тем, что это не только виртуальная реальность в очках, потому что здесь есть экран, а также кабина для двух пилотов, установлены интересные инструменты. Человек за один раз может узнать 10-15% из того, что здесь есть», - рассказал разработчик проекта, главный конструктор компании «Линкстар» Евгений Королев.

Он добавил, что для его компании это первый опыт работы над космическим направлением, ведь раньше она производила авиационные тренажеры. Звездолет «Эней» создали в течение полугода и в будущем его планируют совершенствовать как в техническом, так и в программном плане.

Королев объяснил, что происходит в кабине звездолета, когда туда попадают посетители музея.

«Принцип его действия - дать базовую информацию о полетах в космос и виде космических объектов. У нас уже продумана программа для посетителей, которая базируется на простых вещах, а переходит к сложным. Например, что надо делать, чтобы взлететь, какое расстояние до Луны или другой планеты. Это позволит, чтобы человек за 5-10 минут пребывания в звездолете знал диаметр Земли, расстояние до других планет. Все дополнено интерактивным действием, таким образом лучше воспринимается информация. На каком-то уровне себя даже можно почувствовать космонавтом», - добавил Королев.

В музее также надеются, что звездолет «Эней» станет дополнением к образовательному направлению деятельности учреждения.

«Наш музей нацелен в будущее, поэтому для него такой тренажер важен, потому что, может, он кого-то вдохновит на выбор будущей профессии, изучение каких-либо дисциплин. Мы давно превратились в образовательный центр и такая образовательная миссия реализуется и через этот проект. Надеемся, что когда-то к нам придет человек, который станет следующим Королевым или Маском», - отметила заместитель директора музея им. Сергея Королева Виктория Четвертак.

Стоимость звездолета - 1 млн грн. Эти денежные средства были выделены из областного бюджета.

Источник

Житомир, звездолет «Эней», космический симулятор
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.