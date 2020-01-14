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В Киеве - прорыв трубы: подтопило Ocean Plaza, под асфальт "ушла" маршрутка

14.01.2020 / 09:07
В Киеве 13 января из-за порыва трубы теплотрассы на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В создавшееся отверстие частично попало маршрутное такси", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.

"Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что спасатели вынесли из здания одну женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы.

Источник

маршрутка, прорыв трубы, кипяток, Киев, Ocean Plaza
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