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Новый украинский поезд прошел испытания

19.12.2019 / 09:17
Дизель-поезд успешно прошел испытания и рекомендован к эксплуатации. Теперь завод выпустит пробную партию из шести поездов.

Новый дизель-поезд ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), прошел испытания и рекомендован к эксплуатации. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба завода.

Отмечается, что такое решение 17 декабря приняла межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности директора по инженерно-техническому обеспечению Укрзализныци Сергеем Мямлиным.

"По комфортности, функциональным возможностям, мягкости движения и безопасности поезд не уступает аналогам известных западных компаний и, по мнению ведущих специалистов, представителей науки и железнодорожников, понравится пассажирам", - говорится в сообщении.

Комиссия разрешила заводу изготовление опытной партии из шести поездов по три вагона в составе каждого.

Справка: региональный дизель-поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов. В поезде предусмотрено 170 мест для пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм, оборудованы они индивидуальными розетками с USB-разъемом. В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части - не менее 450 мм. В холодное время года планируется использование жидкостных обогревателей: всего шесть - по два на каждый вагон. Также предусмотрен и электроподогрев салона, что обеспечит экономию дизельного топлива и предварительный подогрев салона перед подачей на посадку в холодные дни.

Источник 

испытания, поезд, дизель-поезд ДПКр-3
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