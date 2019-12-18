Красный Крест: в столкновениях под Радой есть пострадавшие

Об этом 17 декабря сообщила волонтер отряда быстрого реагирования ОККУ Елена Паншина.

"К нам было 14 обращений с легкими травмами, в том числе жалобы на слезоточивый газ. Еще двух человек в полусознательном состоянии, почти без сознания, передали в "скорую", перед тем оказав первичную помощь. К нам обращались как активисты, так и правоохранители" - отметила она.

Как сообщила Паншина, вечером представители Красного Креста уже завершили дежурство.

"Ситуация более-менее стабилизировалась, открыли проезжую часть, на момент, когда волонтеры уже уходили с дежурства, возле сцены непосредственно под Верховной Радой оставалось около 50-70 человек", - рассказала представитель Красного Креста.

В Нацполиции сообщили, что в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - заявили в полиции.

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