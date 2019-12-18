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Красный Крест: в столкновениях под Радой есть пострадавшие

18.12.2019 / 09:14
В ходе столкновений под Верховной Радой отряды быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины оказали помощь 16 пострадавшим.

Об этом 17 декабря сообщила волонтер отряда быстрого реагирования ОККУ Елена Паншина.

"К нам было 14 обращений с легкими травмами, в том числе жалобы на слезоточивый газ. Еще двух человек в полусознательном состоянии, почти без сознания, передали в "скорую", перед тем оказав первичную помощь. К нам обращались как активисты, так и правоохранители" - отметила она.

Как сообщила Паншина, вечером представители Красного Креста уже завершили дежурство.

"Ситуация более-менее стабилизировалась, открыли проезжую часть, на момент, когда волонтеры уже уходили с дежурства, возле сцены непосредственно под Верховной Радой оставалось около 50-70 человек", - рассказала представитель Красного Креста.

В Нацполиции сообщили, что в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - заявили в полиции.

Источник

земля, полиция, пострадавшие, столкновения, ВР
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