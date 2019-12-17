Турецкие коммандос нашли еще один тайный тоннель в Сирии

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наши коммандос, которые продолжают поисковую и разведывательную деятельность в Расулайне, обнаружили новый тоннель, который принадлежит террористической организации PKK/YPG", - говорится в сообщении.

Расулайн был освобожден от террористов в результате операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии. На территориях, которые контролируют турецкие военные, уже находили тайные тоннели, которые использовались боевиками в качестве укрытий и складов.

Несколько лет тому назад подземный тоннель, прорытый боевиками Рабочей партии Курдистана в направлении границы с Сирией, был найден на территории Турции, в провинции Мардин.

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