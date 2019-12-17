Войти | Зарегистрироваться
09:51

вторник,
17 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Турецкие коммандос нашли еще один тайный тоннель в Сирии

17.12.2019 / 09:12
Турецкий спецназ обнаружил еще один тайный тоннель, который использовался подразделениями Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдскими отрядами народной самообороны (YPG) в районе сирийского города Расулайн.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наши коммандос, которые продолжают поисковую и разведывательную деятельность в Расулайне, обнаружили новый тоннель, который принадлежит террористической организации PKK/YPG", - говорится в сообщении.

Расулайн был освобожден от террористов в результате операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии. На территориях, которые контролируют турецкие военные, уже находили тайные тоннели, которые использовались боевиками в качестве укрытий и складов.

Несколько лет тому назад подземный тоннель, прорытый боевиками Рабочей партии Курдистана в направлении границы с Сирией, был найден на территории Турции, в провинции Мардин.

Источник

Турция, Сирия, тайный тоннель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 декабря
16 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.