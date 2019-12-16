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Вифлеемский огонь мира — уже в Украине

16.12.2019 / 09:08
Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибыл в Украину и уже запылал у киевлян.

Об этом в Facebook сообщает Пласт - украинский скаутинг.

"Пластуны передали этот символ любви и добра громаде Киева, а уже совсем скоро распространят его в государственных учреждениях, больницах, детских домах. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий. Так, до Рождества пластуны будут передавать огонь всем украинцам для того, чтобы в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах", - отмечается в сообщении.

Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Источник

Пласт, скауты, Вифлеемский огонь мира
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