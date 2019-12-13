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Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС

13.12.2019 / 09:04
В Житомире 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада по случаю 27-й годовщины своего создания устроила день открытых дверей, военные продемонстрировали образцы техники и вооружения, которые используют в ООС.

«95-я бригада празднует день своего создания, и по этому случаю мы устроили день открытых дверей. Здесь представлены различные образцы оружия, которое используется в зоне проведения ООС. Это БТРы, «Казаки», «Спартаны», тягачи, гаубицы, стрелковое оружие. Здесь есть техника, которая использовалась на Донбассе, в частности БТРы, дозоры, гаубицы, которые с 2014 года отражали атаку Российской Федерации», - рассказал старший лейтенант Сергей Поемчук.

Солдат Юрий Мельник показывает бронированную боевую машину «Казак-2», вес которой 15 тонн. По его словам, на Донбассе был случай, когда враг пытался ее взорвать, но повредил только 2 колеса, а военнослужащие не пострадали.

«Детям здесь очень интересно, и у них много вопросов. Мы показываем им обмундирование, объясняем принцип действия парашутных систем и для чего они предназначены », - говорит главный сержант роты десантного обеспечения Александр Охремчук.

В рамках празднования годовщины бригады состоялось торжественное присвоение 13-му батальону имени погибшего в Донбассе полковника Героя Украины Тараса Сенюка.

Источник

выставка, военная техника, Житомир
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