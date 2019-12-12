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В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет

12.12.2019 / 09:14
В Житомире в Музее космонавтики им. С.П. Королева появится симулятор пилотируемого космического корабля, аналогов которого еще не было в Украине.

Об этом сообщает Музей космонавтики им. С.П. Королева в Facebook.

«Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, обещали, вступил в стадию внесения финальных корректив, доработок и приобретения внешнего вида. Уже совсем скоро звездолет появится у нас», - говорится в сообщении.

Отмечается, что звездолет является уникальным проектом не только для нашей страны, ведь подобного в Украине еще не создавали. Ранее аналогичные тренажеры использовались только для подготовки профессиональных авиапилотов.

Заместитель председателя Житомирского областного совета Максим Виливчук в Facebook добавил, что в металлической кабине симулятора космического корабля можно будет почувствовать себя настоящим космонавтом и совершить путешествие в космическом пространстве, уменьшить время перелета от реальных нескольких лет до 10 минут.

«Цилиндрический экран и программное обеспечение позволяют получить объемное и реалистическое изображение. Автопилот поможет сделать удобным режим полета для начинающих с подсказками в управлении», - заметил Виливчук.

По его словам, разработчик симулятора Евгений Королев, который занимается оснащением профессиональных тренажеров для полета в космос, рассказал, что будут разработаны различные сценарии для путешествий. Прежде всего речь идет о сценарии для всех планет солнечной системы и Луны.

Источник

звездолет, Музей космонавтики
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