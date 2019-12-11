Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы

Об этом сообщают "Вартові еспресо".

ДТП произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Мотоцикл после того, как сбил мужчину, пролетел еще около 100 метров до полной остановки, сообщают очевидцы.

Пешеход-нарушитель скончался на месте. Водителя мотоцикла доставили в больницу. Предварительный диагноз – переломы конечностей.

одителя мотоцикла доставили в больницу. Предварительный диагноз – переломы конечностей.

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