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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы

11.12.2019 / 09:17
Мужчина переходил в неположенном месте шестиполосную проезжую часть с двойной сплошной разметкой. Пешеход скончался на месте, мотоциклист - в больнице с переломами.

Об этом сообщают "Вартові еспресо".

ДТП произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Мотоцикл после того, как сбил мужчину, пролетел еще около 100 метров до полной остановки, сообщают очевидцы.

Пешеход-нарушитель скончался на месте. Водителя мотоцикла доставили в больницу. Предварительный диагноз – переломы конечностей.

одителя мотоцикла доставили в больницу. Предварительный диагноз – переломы конечностей.

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 01

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 02

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 03

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 04

Источник

мотоциклист, пешеход, Киев, ДТП
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