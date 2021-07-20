Войти | Зарегистрироваться
17:04

вторник,
20 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Под Киевом УПЦ проведет православный скаутский лагерь

20.07.2021 / 16:00
Под Киевом УПЦ проведет православный скаутский лагерь
Источник: Центр информации УПЦ
В рамках лагеря просто в лесу будет совершена Божественная литургия

На Киевщине Украинская Православная Церковь проведет православный скаутский лагерь «Летние зори».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу организации «Православные скауты Украины», лагерь пройдет с 1 по 13 августа в лесу возле поселка Клавдиево-Тарасово.

«Наш лагерь — это возможность не только пройти захватывающие испытания, но и развить свои творческие способности, изменить себя и найти настоящих друзей» — пишут организаторы.

Участников ждут мастер-классы по хореографии, рисованию, фотографии, актёрскому мастерству, квесты, занятия по скаутским специализациям, интересные приключения и активности.

Как сообщают организоторы, дети будут ежедневно общаться со священниками — протоиереями Владимиром Тукало, Сергием Навалихиным, Иоанном Тронько и иереем Игорем Оленевым.

В рамках лагеря просто в лесу будет совершена Божественная литургия.

Записаться для участия в лагере могут дети возрастом от 8 до 16 лет.

Как сообщалось, в Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
киевская область, УПЦ, скауты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.