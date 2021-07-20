Под Киевом УПЦ проведет православный скаутский лагерь

На Киевщине Украинская Православная Церковь проведет православный скаутский лагерь «Летние зори».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу организации «Православные скауты Украины», лагерь пройдет с 1 по 13 августа в лесу возле поселка Клавдиево-Тарасово.

«Наш лагерь — это возможность не только пройти захватывающие испытания, но и развить свои творческие способности, изменить себя и найти настоящих друзей» — пишут организаторы.

Участников ждут мастер-классы по хореографии, рисованию, фотографии, актёрскому мастерству, квесты, занятия по скаутским специализациям, интересные приключения и активности.

Как сообщают организоторы, дети будут ежедневно общаться со священниками — протоиереями Владимиром Тукало, Сергием Навалихиным, Иоанном Тронько и иереем Игорем Оленевым.

В рамках лагеря просто в лесу будет совершена Божественная литургия.

Записаться для участия в лагере могут дети возрастом от 8 до 16 лет.

Как сообщалось, в Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ.