Зеленский: нам не понятна целесообразность саммита "Восточного партнерства" без политического наполнения

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого (саммита – ред.) в целом", - заявил Зеленский, выступая на Батумской международной конференции 19 июля.

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