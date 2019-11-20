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Окончательное решение о документе саммита "нормандской четверки" будет принято лидерами на встрече

20.11.2019 / 16:17
Проект документа по итогам нормандского саммита действительно готовится, но окончательное решение по его содержанию примут главы государств, сообщил источник из Офиса президента Украины.

"Предполагается, что особое внимание будет уделено определению дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений, включая процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и дальнейшего разведения сил на Донбассе", - сообщает источник.

При этом, в ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вся проблематика конфликта и пути его разрешения: "Украинская сторона настроена добиться гарантированного прекращения военных действий в краткосрочной перспективе", - говорит источник.

Отвечая на вопрос о возможной двухсторонней встрече лидеров Украины и России в рамках саммита, источник агентства сказал, что она не планируется:

"Но президент Зеленский полностью готов к диалогу, прекрасно осознавая при этом политический опыт и возможности своего визави".

Также подчеркнул, что все решения Президент Украины будет принимать с учетом результатов общественной дискуссии.

Как ожидается, саммит "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) состоится 9 декабря в Париже.

Источник

саммит, Донбасс, Зеленский, Нормандская четверка
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