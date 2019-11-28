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Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе

28.11.2019 / 10:14
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.

А также отмечает, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи" 9 декабря в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду, 27 ноября, в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, Зеленский указал: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом".

Источник 

переговоры, война, Донбасс, Зеленский, Нормандская четверка
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