Фанар канонизирует двух известных афонских старцев

Священный Синод Константинопольского патриархата 27 ноября, по рекомендации Канонического комитета, принял решение канонизировать старца Иеронима Симонопетрского и архимандрита Софрония (Сахарова).

Об этом сообщает греческое издание «Оrthodox Тimes».

*** Отец Иероним Симонопетрский родился в 1871 году. В 17 лет принял постриг в монастыре Симонопетра. В числе различных послушаний исполнял обязанности секретаря, библиотекаря и др.

Перед началом Первой мировой войны занимал должность эконома в храме Вознесения Господня в Афинах – подворье монастыря Симонопетра. Одним из его духовных наставников был святитель Нектарий Эгинский.

Старец Иероним известен тем, что составлял молебные каноны и службы, главным образом, в честь афонских святых. Он был кротким и молчаливым, отличался нестяжанием и смирением.

За аскетическую жизнь и духовные дарования старец пользовался большим авторитетом и в 1920 году был избран игуменом Симонопетры. По своему смирению старец ничего не говорил от себя, но только указывал в святоотеческих книгах подходящее к случаю место.

Во время нестроений, вызванных церковными нововведениями, старец был в 1931 году изгнан из монастыря, а потом назначен духовником Вознесенского подворья в Афинах и прожил там 26 лет.

Умер старец Иероним Симонопетрский 7 января 1957 года в Афинах.

Старец Софроний (Сахаров) родился 22 сентября 1896 года в Москве в православной купеческой семье. Участник Первой мировой войны (инженерные войска, обер-офицер). Занимался живописью. В 1918 году в Москве его дважды арестовывали органы ВЧК.

В 1921 году эмигрировал в Берлин, а в 1922 году переехал в Париж, где работал художником и выставлял свои картины в парижских салонах. В 1924 году на Пасху у него было видение Нетварного Света, в связи с чем он решил посвятить свою жизнь Богу.

Он уезжает на Афон, где 8 декабря 1925 года был принят в Пантелеимонов монастырь, а 18 марта 1927 года пострижен в монашество с именем Софроний. В 1930 году познакомился со старцем Силуаном Афонским, который стал его духовным руководителем.

13 мая 1930 года монах Софроний был рукоположен во иеродиакона сербским епископом Жичским Николаем (Велимировичем), а 1 декабря 1935 года был пострижен в великую схиму.

В 1938 году скончался духовный наставник иеродиакона Софрония – старец Силуан, а иеродиакон Софроний уходит в «пустыню»: сначала в Карульский, а затем в некоторые другие афонские скиты.

В 1941 году он был рукоположён во иеромонаха и с 15 февраля 1942 года стал духовником монастыря святого Павла на Афоне.

После войны по политическим соображениям иеромонах Софроний вместе с группой других русских монахов был выслан с Афона и в 1947 году приехал во Францию, где поступил на четвёртый курс Свято-Сергиевского богословского института. Позже перешел в клир Западно-Европейского Экзархата Московского Патриархата и начал служить помощником настоятеля Никольской церкви при Русском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа (1947-1956).

В 1948 году публикует первое ручное издание книги «Старец Силуан», а в 1952 году в Париже вышло первое типографское издание этой книги.

В 1956 году во Франции старец Софроний на ферме Колара (близ Сент-Женевьев-де-Буа) учредил монашескую общину.

Весной 1959 года, уже в Великобритании, основал монастырь Святого Иоанна Предтечи в графстве Эссекс. 1 сентября 1974 года отошёл от настоятельства и стал духовником обители.

Умер 11 июля 1993 года в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Эссексе.