Войти | Зарегистрироваться
13:41

понедельник,
17 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский исключил прямые переговоры с главарями "Л/ДНР"

17.02.2020 / 12:17
Президент Зеленский исключил возможность того, что Украина будет вести "прямой диалог" с главарями самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Об этом он заявил 15 февраля в выступлении на Мюнхенской сфере безопасности конференции, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что такая идея время от времени звучит от партнеров, как механизм договоренностей о прекращении огня, но Украина не даст на него согласия.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО", - рассказал он.

Президент пояснил, что готов к диалогу с жителями ОРДЛО, но в другом формате: "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население".

Также, по его словам, нужно включить в диалог переселенцев.

"Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - заявил он.

Идею привлечения переселенцев к минскому процессу Зеленский предложил во время "Нормандского саммита" в Париже, но пока не известно о согласии РФ на такую ​​корректировку минского процесса.

Источник

переговоры, Донбасс, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 февраля
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.