Сестра Бахматюка участвовала в махинациях брата, - СМИ

Известный олигарх владелец крупнейшего в Украине агрохолдинга и двух обанкротившихся банков Олег Бахматюк не так давно был объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Дело заведено по факту присвоения 1,2 миллиарда гривен, которые он получил для стабилизации «ВиЭйБи Банка» (VAB Банк).

И если об аферах олигарха Бахматюка, которые оцениваются в общей сложности в 24 миллиарда долларов ущерба государству, уже писали довольно много, то о других фигурантах этого дела общественности известно мало.

Об этом говорится в материале СпецКорра «Семейный подряд: Сестра Бахматюка помогала в махинациях с VAB Банком».

Так, в ноябре прошлого года НАБУ объявило в розыск двух ТОП-менеджеров VAB Банка, а именно бывшего председателя правления Дениса Мальцева и экс-главу Набсовета Наталью Василенко.

Возможно, никто и не обратил бы внимание на это событие если бы не одно но…

Генеральный директор «AVANGARDCO IPL» («Авангард» входит в агрохолдинг UkrLandFarming) Наталья Романовна Василенко, 1983 года рождения, является родной сестрой Олега Романовича Бахматюка. И она в сговоре со своим братом и ТОП-менеджерами принимала непосредственное участие в уничтожении банка с более чем 20-летней историей (VAB Банк основан в 1992 году).

Согласно ее биографии, главой набсовета VAB Банка она стала в 2011 году и помогла своему брату «отжать» банк у Сергея Максимова, который находился под следствием за выдачу кредитов подконтрольным ему фирмам и попытку их легализовать (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Как писали СМИ, тогда Бахматюк вошел в сговор с ТОП-менеджером и одним из совладельцев банка Петром Бароном. Так, действуя сообща, им удалось отобрать у Максимова банк.

В материале говорится, что зимой 2012 года ГПУ завершило следствие по делу Максимова. Просидев в Лукьяновском СИЗО, суд выпустил Максимова под залог в пять миллионов. А банк, хоть и ненадолго, перешел к Бахматюку.

Кроме этого, сообщается, что в 2014 году Василенко решила стать народным депутатом и попала в список БПП, но была на непроходном месте. Однако от партии Порошенко в Раду прошел друг Бахматюка Вадим Денисенко. И, каким-то «невероятно непонятным» образом сестра бизнесмена стала помощницей нардепа на общественных началах.

Как пишет СпецКорр, высокое общественно-политическое положение не помешало принять ей участие в присвоении трех миллиардов полученных «ВиЭйБи Банком» от НБУ на поддержку и развитие во время ее главенствования в Набсовете. В результате этих махинаций банк обанкротился, получил временную администрацию, а затем и ликвидацию.

Также, по некоторым сведениям, Наталья Василенко была одним из ТОП-менеджеров второго обанкротившегося банка Бахматюка – «Финансовая инициатива».

Так или иначе, в ноябре 2019 года сведения о национальном розыске Василюк были обнародованы в базе Министерства внутренних дел Украины.

Ей инкриминируют ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Причем, по данным МВД, она «исчезла» в тот же день, что и ее брат – 21 ноября 2019 года.

Что теперь ждет семейство Бахматюков – вопрос к правоохранительным органам. Будем надеяться, что они не отступят, как сделали их предшественники – под давлением денег или угроз.