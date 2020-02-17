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Иран не может расшифровать самописцы самолета МАУ, но другим не отдаст

17.02.2020 / 11:46
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Иран не может расшифровать информацию черных ящиков самолета МАУ, который был сбит у Тегерана 8 января, однако не передаст их другим странам.

Об этом Зариф заявил в интервью NBC

Зариф признал, что Иран не имеет возможности для расшифровки черных ящиков сбитого Боинга.

В то же время он поддержал решение Ирана не передавать ящики другим странам. По словам министра, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран вправе проводить расследование катастрофы самолета.

Однако, по его словам, Ирану нужно программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран, чтобы иметь возможность расшифровать информацию черных ящиков.

Прямая речь Зарифа: "Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам опыт?".

"Есть еще много неизвестных. Вот почему мы хотим больше, чем кто-либо другой знать, что находится в черном ящике, чтобы знать, что на самом деле произошло".

По словам министра, на данный момент с черными ящиками не проводится никаких работ.

На вопрос журналиста, никто ли сейчас не пытается расшифровать информацию с черных ящиков, он ответил: "Нет, нет. Мы не коснемся черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон".

Напомним, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.

Источник

МАУ, Иран, черные ящики
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