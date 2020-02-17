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Зеленский обсудил с генсекретарем НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями

17.02.2020 / 11:15
В рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 15 февраля, глава Украинского государства поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский сообщил о продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой комиссии "Украина-НАТО", которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране.

Отмечается, что в ходе встречи был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

В свою очередь Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и добавил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе", - сказано в сообщении.

Источник

НАТО, Столтенберг, Зеленский
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