Войти | Зарегистрироваться
12:09

понедельник,
17 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Президент Эстонии: в Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть

17.02.2020 / 10:54
В Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт, считает президент Эстонии Кёрсти Кальюлайд.

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - сказала она в субботу, 15 февраля, выступая на украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука и YES в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счёт Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключёнными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остаётся оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

Источник

конфликт, Донбасс, Эстония, Кальюлайд
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 февраля
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.