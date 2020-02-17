Президент Эстонии: в Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть

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12:48
Коронавирус: изменение критериев диагностики дало скачок количества заболевших
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18:12
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1300 человек
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10:14
Байден потерпел поражение на предварительных выборах в США
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18:42
Жертвами коронавируса стали уже более 1000 человек, еще 42 тысячи заражены
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15:16
Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере
- 12:48
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18:12
Зеленский на встрече с бизнес-ассоциациями: власть делает все, чтобы Украина становилась привлекательной для инвесторов
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10:23
МВФ отмечает активный диалог с Украиной по новой программе
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09:42
Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн
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09:02
Гончарук: в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму
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11:46
Кабмин показал январские зарплаты министров и их заместителей
- 18:12
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09:24
ДТП в Псковской области унесло жизни 8 украинцев
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09:17
Поваленные деревья и школы без крыш - на Прикарпатье "разгулялся" ветер
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10:46
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве
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09:59
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом"
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09:14
Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем
- 09:24
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11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
- 11:04