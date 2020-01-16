Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета МАУ

Об этом сообщают Telegram канал Офиса генпрокурора Украины, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев и сбитого иранскими военными.

Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы".

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что расследование причин катастрофы пассажирского лайнера МАУ в Иране будет проходить при участии компании Boeing.

Прямая речь Ельченко: "Поскольку на сегодня есть информация о том, что Украина получит определенный доступ к этим "black boxes", наверное, мы будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing.

Обязательно они войдут в состав той будущей комиссии совместной, которая в эти дни создается, которая будет состоять из тех стран, во-первых, граждане которых погибли в этой катастрофе, и, конечно, Франция и США как производитель двигателей и производитель самолета Boeing".

Этому предшествовало: Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)

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