Войти | Зарегистрироваться
13:41

понедельник,
17 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: выборы в ОРДЛО невозможны без условий безопасности

17.02.2020 / 12:48
Президент Владимир Зеленский заявляет, что местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий и с нарушением Конституции Украины.

Об этом шла речь в выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

Прямая речь: "Мы хотим провести местные выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма.

Но сделать это без элементарных безопасностных и политических условий, в нарушение Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, невозможно для нас.

Особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует весь мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Украины было выдано 125 тысяч российских паспортов.

Я говорил в Париже и повторяю еще раз: людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. Они не могут быть такими, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы".

Источник

выборы, ОРДЛО, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 февраля
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.