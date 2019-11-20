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Патриарх Кирилл: Церковь никогда не «преклоняла колени» перед теми, кто оказывал на нее давление

20.11.2019 / 16:17
Патриарх Кирилл: Церковь никогда не «преклоняла колени» перед теми, кто оказывал на нее давление
Патриарх Кирилл Источник: РИА Новости
Он выразил сожаление, что некоторые греческие Церкви «поддались на уговоры второразрядных чиновников»

Русская Православная Церковь никогда не «преклоняла колени» перед теми, кто оказывал на нее давление.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви в день своего 73-летия в проповеди в храме Христа Спасителя, сообщают «РИА Новости».

«То, что мы сегодня видим – это не результат инициатив, проистекающих от Церквей, это результат того, что какие-то Церкви не сумели выдержать давления, о чем мне предстоятели Церквей прямо и говорят: на нас давят, на нас давили. На что я отвечаю: вы нам тут […] про давление ничего не рассказывайте. Мы через такие давления прошли в течение XX века. И не просто прошли через тяжелые разговоры с власть имущими - наши предки прошли через тюрьмы, лагеря, через Бутовский полигон, но никогда Русская Церковь не преклонила колен перед теми, кто это давление оказывал», - сказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня «никто таким образом не давит на наши братские Поместные Православные Церкви». Патриарх предположил, что для ряда предстоятелей и иерархов «жизнь в спокойных условиях создала некое впечатление благополучия», и в результате «даже такое, дипломатическое давление, которое, несомненно, было оказано на целый ряд Церквей, в первую очередь греческих, кто-то не смог игнорировать».

«Поэтому те недомолвки, которые сейчас существуют в отношениях к Русской Церкви со стороны некоторых братских греческих Церквей, это результат, собственно, вот этого давления», - отметил Предстоятель РПЦ.

Он выразил сожаление, что некоторые греческие Церкви «поддались на уговоры второразрядных чиновников».

«Просто улыбка на устах возникает: ну, вот этот зам того-то пришел и оказал давление на патриарха, и Патриарх ничего не смог сделать. Да мало ли там "замов" и "помов", которые могут влить на патриархов? А что же тогда наша общая ответственность? Глав Церквей за сохранение единства Православия?», - сказал Патриарх.

По его мнению, сегодня на Православную церковь оказывается давление «в первую очередь для того, чтобы произошел разрыв между православным греческим и славянским миром. И мы должны делать все для того, чтобы эти злые замыслы, нелепо осуществляемые, кстати, ни в коем случае не подорвали единства единой святой соборной апостольской православной Церкви».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, патриарх Кирилл
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