Зеленский: российская агрессия направлена на торможение вступления Украины в ЕС

Об этом свидетельствует его заявление на международной конференции в Батуми.

Он поблагодарил лидеров ЕС за их поддержку на пути вступления Украины в Евросоюз.

"К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, направлены на то, чтобы тормозить наше движение к этой интеграции", - заявил он.

Ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что Украина ожидает, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения.

Напомним, в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва первой подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.

Источник