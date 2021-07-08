Вместо разговоров о саммиты с РФ лучше фиксировать европерспективу Украины - Зеленский

Об этом он сказал во время выступления на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва).

"Я убежден, что тех, кто поддерживает Украину, намного больше, и именно в этом ЕС должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС-Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сближение Украины и ЕС должно быть "дорогой с двусторонним движением". По его словам, евроинтеграция не только делает Украину сильнее, но и сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз.

Глава государства напомнил, что Литва стала первым государством ЕС, которое признало европейскую перспективу Украины в двусторонней декларации в марте этого года.

Он добавил, что еще несколько государств ЕС также официально подтвердили готовность поддержать Украину, когда мы подадим заявку на членство в Евросоюзе.

Зеленский проинформировал, что с несколькими странами завершается согласование текстов соответствующих двусторонних деклараций.

Напомним, Владимир Зеленский 6-7 июля находится с визитом в Литовской Республике, где принимает участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

В конце июня канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложили лидерам ЕС провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

После напряженной дискуссии на заседании Европейского совета 24-25 июня Меркель и Макрон не нашли широкой поддержки относительно проведения саммита ЕС-Россия. Однако в документе по итогам заседания содержатся довольно жесткие формулировки относительно мер, с которыми России придется столкнуться в случае агрессивного поведения.

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