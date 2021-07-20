Зеленский: РФ является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдовы, но и для всего континента

"Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы – ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - заявил Зеленский, выступая на Батумской международной конференции 19 июля.

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